القاهرة - خديجة حمودة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه خلال أيام أو أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن خلو مصر من «فيروس سي» وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.



وأضاف السيسي - في مداخلة خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الافريقي الثاني امس ـ أن مصر حريصة كل الحرص على نقل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الافريقية وأن تلعب مصر دورا إيجابيا في هذا الموضوع.



وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بالتعاون والتنسيق نستطيع أن نحسن قدراتنا المتواضعة التي نمتلكها، مسلطا الضوء على أهمية المبادرات التي تقوم بها الدول في الحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا أن مصر حاولت معالجة النمو السكاني الكبير البالغ 105 ملايين نسمة ونقص المستشفيات بتدشين مبادرات صحية تهدف لرعاية المواطنين.



وأكد السيسي أن الهدف من المبادرات الصحية تكثيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه موضوعات طبية محددة تحقق تحسين الصحة العامة للمصريين مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتنا الاقتصادية في هذا المجال، مشيرا إلى أن المبادرات تعد أفكارا تحاول حل تحديات صعبة لكي تحسن من حياة الناس من منظور صحي.



وأضاف الرئيس: «عندما تم عرض مبادرة إنهاء قوائم الانتظار منذ 4 سنوات كان الحديث عن 12 ألف حالة فقط، اليوم نتحدث عن 1.9 مليون حالة خلال 4 سنوات، ووقتها كان المبلغ المحدد لتغطية قوائم الانتظار أقل من الرقم الذي أعلنه وزير الصحة والسكان د.خالد عبد الغفار وهو 15 مليار جنيه، والمبلغ الإجمالي (20 مليار جنيه، منها 15 مليارا وفرتها الدولة)، وهنا لابد أن أشكر منظمات المجتمع المدني والهيئات التي تبرعت بأكثر من 4 مليارات جنيه لكي نخصص 20 مليار جنيه الخاصة بقوائم الانتظار».