أكدت المطربة شذى حسون أنها ليست متزوجة وما زالت تبحث عن شريك حياتها، مشيرة إلى أنها تريد رجلا فيه صفات الشهامة، لافتة الى أنها تتمنى أن يكون شريك حياتها وفيا وشهما، موضحة أنها لا تشترط أن يكون عراقيا تبعا لجنسيتها.



وأبدت شذى، في تصريحات صحافية على هامش تواجدها في مصر لوضع خطتها الفنية خلال الفترة المقبلة، رأيها في فكرة عودتها إلى عالم التمثيل، قائلة: أفكر في العودة إلى التمثيل والتعاون مع الممثلين المصريين أصدقائي، ومنهم الفنانة غادة عبدالرازق والفنانة سهير رمزي، وأي فنان في القاهرة تأتيه فرص أكثر، كاشفة عن أن «ديو» غنائيا جديدا يجمعها مع الفنان رامي صبري، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.



وكانت حسون قد أكدت، خلال مؤتمر صحافي عقدته في الفترة القليلة الماضية، أنها تريد أن تنهي مسيرتها الفنية في مصر، لافتة إلى ذوق الجمهور الرفيع وقوة الإعلام المصري.



يذكر أن الفنانة شذى حسون طرحت أخيرا أغنية باللهجة المصرية بعنوان «على ما أظن»، عبر منصات الاستماع وموقع «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا.