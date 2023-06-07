هادي العنزي



أدى تمسك الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) بضرورة عدم مشاركة أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة من قبل الجمعية العمومية لإدارة شؤون الاتحاد، في الانتخابات المقبلة، إلى طلب «اللجنة» عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للاتحاد، على أن يعقد في الـ 6:00 مساء اليوم لمناقشة الكتاب المرسل من الاتحاد الدولي وتقديم استقالتها تاليا.



وأرجع الاتحاد الدولي لكرة السلة قراره بشأن منع أعضاء اللجنة الخماسية للاتحاد من المشاركة في انتخابات مجلس الإدارة المقبل للدورة الانتخابية 2023-2027،



إلى المادة 9 من النظام الأساسي، وضمانا لنزاهة الانتخابات، وفقا للخطاب الرسمي الذي تلقته «الخماسية» مساء أمس الأول، في رد منه على الكتاب المرسل من اللجنة الخماسية برئاسة ضاري برجس، يبين فيه السلامة القانونية للإجراءات المتخذة، وعدم مخالفة النظام الأساسي للاتحاد، وميثاق الاتحاد الدولي، والنظم واللوائح القانونية المنظمة، بترشح أعضاء لجنة مؤقتة لعضوية مجلس الإدارة، مستشهدا بحالات مشابهة سابقة، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها أعضاء لجنة مؤقتة في انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة السلة، حيث سبق أن شارك أكثر من عضو في حالات مشابهة، ولم يبد الاتحاد الدولي لكرة السلة حينها أي اعتراض على سلامة الإجراءات في تلك الفترة.