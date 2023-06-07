أسفرت النتائج النهائية الرسمية عن فوز مرزوق الغانم في انتخابات مجلس 2023 حيث احتل صدارة الدائرة الثانية بعدد أصوات 6661 صوتا، وجاء في المركز الثاني شعيب شعبان بـ 5630 صوتا، فيما حل بالمركز الثالث عبدالله الأنبعي بعدد أصوات 3705 أصوات، وحل رابعا د.فلاح الهاجري بعدد أصوات 3265 صوتا، وحل خامسا محمد المطير بعدد أصوات 3091 صوتا، فيما جاء بالمركز السادس عبدالوهاب العيسى حيث حصل على 3031 صوتا، وحل في المركز السابع بدر نشمي العنزي بـ 2752 صوتا، وجاء في المركز الثامن فهد المسعود بعدد أصوات 2652 صوتا، فيما حل في المركز التاسع أ.د.حمد المطر وحصل على 2432 صوتا، وجاء في المركز العاشر د.بدر الملا بعد حصوله على 2360 صوتا.