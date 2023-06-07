حسم ناخبو الدائرة الثالثة أمرهم في انتخابات «تصحيح المسار»، واختاروا ممثليهم لمجلس أمة 2023 بنسبة تغيير كبيرة بلغت 50% عن مجلس 2020 بحسب النتائج النهائية الرسمية، وهي الدائرة الوحيدة من بين الدوائر الانتخابية الخمس التي حظيت فيها المرأة بثقة الناخبين، بوصول د.جنان بوشهري إلى قبة عبدالله السالم.



وقد تصدر النائب السابق مهلهل المضف الفائزين عن هذه الدائرة بحصوله على



(7268 صوتا)، تلاه رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون محققا (6325 صوتا)، وجاء النائب السابق د.عبدالكريم الكندري في المركز الثالث بـ (5878 صوتا)، ثم النائب السابق مهند الساير بـ (5772 صوتا)، بينما حل خامسا النائب السابق عبدالعزيز الصقعبي بـ (5730 صوتا)، وفي المركز السادس جاءت د.جنان بوشهري (5048 أصوات).





