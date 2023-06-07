twitter facebook whatsapp viber telegram email فهد بن جامع حلّ في المركز السادس و عبد الهادي العجمي سابعاً و محمد المهان ثامناً وماجد المطيري تاسعاً ومحمد الحويلة عاشراً «الخامسة».. سعود العصفور في الصدارة وحمدان العازمي ثانياً الأربعاء 2023/6/7 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2323 A+ A- استمع أسفرت النتائج النهائية والرسمية في الدائرة الخامسة، عن فوز سعود العصفور بالمركز الأول بـ 1278٤صوتا، وحمدان العازمي بالمركز الثاني بـ 108٦٣ صوتا، فيما حل خالد العتيبي في المركز الثالث حاصدا 80٢٨ صوتا، وجاء هاني شمس في المركز الرابع بـ 76٤٤ صوتا.