أسفرت النتائج النهائية والرسمية في الدائرة الخامسة، عن فوز سعود العصفور بالمركز الأول بـ 1278٤صوتا، وحمدان العازمي بالمركز الثاني بـ 108٦٣ صوتا، فيما حل خالد العتيبي في المركز الثالث حاصدا 80٢٨ صوتا، وجاء هاني شمس في المركز الرابع بـ 76٤٤ صوتا.