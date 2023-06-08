طرح مناقصتين لإنارة الطرق وتمديد كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط في «المطلاع»



عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن جهوزية 30593 قسيمة للتسليم الفعلي للمواطنين ضمن مشروع جنوب عبدالله المبارك وخيطان اضافة إلى الضواحي رقم «N12 - N1,3,4,5» ضمن مشروع مدينة المطلاع.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي انه وبناء على توجيهات وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق أبورقبة، جرى زيادة حجم القسائم السكنية الجاهزة للتسليم الفعلي للمواطنين ضمن 3 مشاريع قائمة، في حين جرى تسليم 26758 مواطنا شهادات لمن يهمه الأمر ضمن المشاريع المذكورة خلال شهر مايو الماضي وذلك لاستكمال اجراءات الحصول على اذونات البناء بالتنسيق والتعاون مع بلدية الكويت وبنك الائتمان.

وكشفت عن انتهائها من توزيع كل الشقق السكنية ضمن مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد بإجمالي 520 شقة، وذلك بعد اتمام توزيع 60 شقة الأسبوع الماضي.

وأعلنت المؤسسة عن تقرير الأداء الشهري الخاص بشهر مايو الماضي، مبينة أن اجمالي عدد المخصص لهم ضمن مشروع جنوب سعدالعبدالله بلغ 6798 مواطنا للأولية التاريخية المسجلة حتى طلبات ديسمبر 2005. وذكرت أنها أتمت توزيع 978 قسيمة سكنية بمساحة 400م2 للمواطنين المخصص لهم ضمن مشروع جنوب سعدالعبدالله شهر مايو الماضي، ليصل اجمالي عدد الوحدات الموزعة 6533 قسيمة.

ولفتت إلى طرحها مناقصتين الأولى خاصة «بتمديد وتوريد شبكات كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط للضواحي N2،3، 4 في مشروع مدينة المطلاع» في حين أن المناقصة الثانية خاصة بـ «توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة أعمال انارة الطرق الرئيسية وأعمال اشارات المرور والكاميرات الخاصة بالضبط المروري للسرعة ولوحات الرسائل المتغيرة في مشروع مدينة المطلاع».

وحول البنية التحتية لمشاريع يجري تنفيذها، قالت المؤسسة إن نسبة انجاز العقد الأول لمشروع البيوت في عقد شرق مدينة صباح الأحمد والذي يحوي 587 بيتا بلغت 36.87%، في حين بلغت النسبة للعقد الثاني والذي يشمل أعمال 597 بيتا بلغت 36.02%، مبينة أن اجمالي عدد البيوت التي يجري تنفيذها لفئة من باع بيته ضمن العقدين 1184 بيتا. وعن مشروع السكن العمودي في مدينة صباح الأحمد السكنية أفادت بأنها تعمل على انجاز وتنفيذ 1110 شقق سكنية، حيث جرى الانتهاء فعليا من 720 شقة، ويجري حاليا تنفيذ 390 شقة، حيث بلغت نسبة انجازها 95.10%

وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية والمباني العامة، أعلنت المؤسسة مباشرتها تنفيذ 53 قسيمة صناعية ضمن مشروع توسعة الوفرة حيث بلغت نسبة الإنجاز 2.6%.

وبينت أن اجمالي عدد المباني العامة التي يجري تنفيذها 73 مبنى، منها 23 مبنى في مدينة المطلاع، و31 مبنى في مشروع جنوب عبدالله المبارك، و16 في شرق مدينة صباح الأحمد، و3 في توسعة الوفرة.

وذكرت انها مستمرة في دعم التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين، حيث استقبلت مراكز الخدمة 1237 معاملة خلال الشهر الماضي، في حين أنجزت 25465 معاملة عبر تطبيق سهل الحكومي و191 أخرى من خلال الموقع الإلكتروني.