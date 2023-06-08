قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا باستحداث خدمة رفع النفايات السكنية الحجمية ذات الكميات والأحجام الكبيرة.



وقالت م.الفارسي: بالاشارة الى قانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والى المادة 21 منه التي تنص على أن يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية: إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم اعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون وعلى وجه الخصوص، النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية، أشغال الطرق العامة والميادين والارصفة والساحات.



واضافت: وبالإشارة الى المادة 4 فقرة (أ) من لائحة النظافة العامة ونقل النفايات التي تنص على انه يحظر تفريغ النفايات على الأرصفة أو في الطرق أو الميادين أو الساحات العامة أو غير الأماكن الخاصة لها، وبالنظر الى كميات النفايات البلدية الصلبة الناتجة من الوحدات السكنية والمناطق السكنية سواء السكن الخاص أو الاستثماري وطريقة إخراجها بشكل عشوائي، الأمر الذي يجعل منها مصدرا للتلوث البيئي والبصري، بالإضافة الى المظهر غير الحضاري، ولأن أغلب هذه النفايات حجمية تكون ذات كميات كبيرة أو حجم كبير أيضا مثل الأثاث المستعمل والطاولات والكـــراسي والأســــرة والاسفنج وعربات الأطفال وألعاب الأطفال والآلات الموسيقية وأثاث الحدائق والبلاستيك والأجهزة الكهربائية المنزلية والورق والزجاج وغيرها من المواد غير الخطرة التي يصعب التخلص منها في الحاويات المخصصة إما لحجمها أو كميتها أو نوعها.



وتابعت: ونظرا لعدم وجود آلية تنظم التخلص من هذه النفايات ورفعها بطريقة منظمة من مصدر إنتاجها، الأمر الذي يترتب عليه عشوائية في إخراج هذه النفايات والتخلص منها والتي تؤدي الى تشوه المظهر العام، وإعاقة للطريق، مسببة للتلوث البصري، ومحفزة للعبث وينتهي بها المطاف برميها في المرادم وقد تكون بحالة قابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير مما لا يتوافق مع الأهداف البيئية المرجوة وهو الحد من ردم النفايات.



ولتنظيم تلك العملية أقترح الآتي:



استحداث خدمة رفع النفايات السكنية ذات الكميات والأحجام الكبيرة Bulky Waste مع الآتي:



٭ إنشاء تطبيق خاص ببلدية الكويت يتيح للمستخدم التخلص من النفايات السكنية Bulky Waste ذات الكميات والأحجام الكبيرة والتي يصعب التخلص منها في حاويات القمامة العادية.



٭ التسجيل في التطبيق الكترونيا بإدخال بيانات طالب الخدمة الاسم والرقم المدني ورقم الهاتف النقال والموقع.



٭ تحميل صور النفايات.



٭ الضغط على «إرسال» لبدء دورة العمل من فبل البلدية لرفع النفايات الى نقاط التجميع.



٭ توفير إمكانية التحدث chat مع مسؤول النظافة الخاص بالمنطقة.



٭ معايير تصميم التطبيق قابلة للتحديث من قبل بلدية الكويت والجهات ذات الصلة.



٭ لا يتم رفع النفايات من داخل المنزل.



٭ يتم التخلص من النفايات خارج المنزل وبالقرب من الحاوية الخاصة بالسكن بوقت متزامن مع إرسال طلب رفعها من خلال التطبيق.



٭ يتم تحديد حجم ووزن النفايات من قبل بلدية الكويت والجهات ذات الصلة بحيث لا تتعدى حمولة نقلة واحدة لكل طلب كما يحق لكل وحدة سكنية إخراج النفايات المذكورة أعلاه بهدف التخلص والرفع من خلال الخدمة المقدمة من البلدية 4 مرات في السنة فقط.



٭ لا تشمل هذه الخدمة النفايات الإنشائيـــــة ومخلفات البناء والمخلفات الطبية والكيميائية.



٭ تخصيص محطات تجميع تتم دراستها وتحديد مواقعها من قبل البلدية والجهات ذات الصلة لتجميع النفايات المذكورة ليتم تجميعها وفرزها ودراسة حالتها وللبلدية حق معالجة هذه النفايات من خلال نظام التسلسل الهرمي للنفايات البلدية الصلبة والتخلص منها بالتعاون مع الجهات المستفيدة والتي تحددها البلدية مثل الجمعيات الخيرية ومصانــع التدويــر وورش تصليــح والمتبقي منها يمكن إرساله الى المرادم للتخلص النهائي.



٭ تكون محطات التجميع مخصصة للبلدية وتحت إشراف إدارات النظافة. والإدارات ذات الصلة في بلدية الكويت.



٭ نوعية النفايات المقترحة قابلة للدراسة والتحديث من قبل الجهات المختصة ببلدية الكويت والجها ذات الصلة.



٭ يتم تصميم التطبيق بحيث يمكن للجهات المستفيدة التي تحددها البلدية الاطلاع على النفايات الصالحة لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير ويتم تقديم الطلبات عليها.



وتهدف الخدمة الى الآتي:



٭ تنظيم آلية إنتاج النفايات السكنية ذات الأحجام الكبيرة أوالكميات الكبيرة.



٭ تقليل كميات النفايات التي يتم إرسالها الى المرادم.



٭ الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وتعزيز الراحة النفسية بالحد والمنع من التخلص العشوائي للنفايات الحجمية من خلال تنظيم آلية التخلص منها.



٭ الاستفادة من النفايات وإرسالها الى الجهات المستفيدة من خلال عملية منظمة وتحقيق مبدأ التسلسل الهرمي للنفايات البلدية الصلبة.