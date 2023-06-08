بداح العنزي



اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جميع قرارات المجلس البلدي في جلسة 15/5/2023.



وقال الشعلة في كتابه الى رئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 19/ 2023د1) لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 15/5/2023، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، وننوه فقط بالتالي: القرار رقم (م ب/ ر و/ 247/ 19 / 2023د1) بشأن الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب / ل د8/ 239/ 16/ 2023د1) بشأن عدم الموافقة على طلب وزارة المالية تخصيص ممشى مع مواقف للسيارات بمنطقة بنيدر، وسيتم رفع الأمر الى مجلس الوزراء الموقر استنادا إلى نص المادة 25 من القانون رقم 33/2016 بشأن بلدية الكويت.