أعلنت شركة كامكو إنفست عن حصول صندوق كامكو الاستثماري على ثلاث جوائز من ريفينيتيف ليبر لعام 2023 تقديرا لأدائه المميز والمعدل وفقا للمخاطر، واستندت أسس منح الجوائز للصناديق الى منهجية ليبر والتي تعكس تقييما مستقلا وموضوعيا بحتا لأداء الصناديق.



وتم الإعلان عن جوائز أسواق الشرق الأوسط في مايو 2023، والتي منحت إلى الصناديق الاستثمارية ذات الأداء المتميز بناء على عملية تقييم دقيقة، وحصل صندوق كامكو الاستثماري على جوائز «أفضل صندوق أسهم في الكويت لفترة الثلاث سنوات» و«أفضل صندوق أسهم في الكويت لفترة الخمس سنوات» و«أفضل صندوق أسهم في الكويت لفترة العشر سنوات».



وتفوق الصندوق على أداء مؤشرات القياس خلال الفترات الثلاث المذكورة، حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري 59.2% لفترة الثلاث سنوات (أداء مؤشر القياس 54.2%) و72.7% لفترة الخمس سنوات (أداء مؤشر القياس 62.4%) و90.0% لفترة العشر سنوات (أداء مؤشر القياس 58.6%) كما في 30 أبريل 2023.



وتعليقا على هذه الجوائز، قال صلاح الوهيب، رئيس تنفيذي أول لاستثمارات الأسهم والدخل الثابت في كامكو إنفست: «نحن فخورون بهذا التقدير الذي يسلط الضوء على الأداء المستمر لصندوق كامكو الاستثماري بناء على فلسفتنا الاستثمارية الدؤوبة والأسلوب النشط الذي ننتهجه في إدارة الأصول.



وقد تم تحقيق هذه النتائج من خلال وضع مصالح عملائنا في صلب أعمالنا في إدارة الأصول والسعي المستمر لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وعالية الجودة».



وهنأ الوهيب فريق إدارة استثمارات الأسهم والدخل الثابت الذي أثمرت جهوده وعمله الدؤوب تبوؤا لصناديق الأسهم الكويتية التي يديرها المراكز الأولى من حيث الأداء بالعام الماضي، فقد كان صندوق كامكو الاستثماري وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول أفضل الصناديق التقليدية أداء فيما كان صندوق الدرة الإسلامي الأفضل أداء ضمن الصناديق الإسلامية خلال 2022.



من جهته، قال محمود تيفوني، رئيس استثمارات الأسهم والدخل الثابت: «تعد هذه الجوائز بمنزلة تقدير من جهة متخصصة للاستراتيجية التي نتبعها في إدارة الأصول سواء خلال فترات الانتعاش أو خلال الفترات العصيبة التي تمر بها الأسواق.



وما يدعم ذلك هو أداء الصندوق وتفوقه على مؤشرات القياس خلال الفترات الثلاث، القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل».