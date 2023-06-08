القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة روبي، انها ليس لها أي علاقة سواء من قريب أو من بعيد بالتدخل لحذف ريمكس أغنيتها «ليه بيداري كده» التي قدمتها منذ 19 عاما وأعادت فرقة «جدل» الأردنية توزيعها وطرحها على «يوتيوب».



يأتي تأكيد روبي على نفي التهم الموجهة لها عقب التغريدة التي تم نشرها على حساب الفرقة الأردنية في «تويتر»، والتي من خلالها وجهت التهمة لروبي ولشركة التوزيع التي لها علاقة بالأغنية: «روبي أو شركة التوزيع شالت ليه بيداري كده، إعادة توزيع جدل من اليوتيوب، ليه تعملي كده يا روبي؟».



وردت روبي من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «يا جماعة أنا مليش علاقة خالص بمسح ريمكس ليه بيداري، ده أنا نفسى كنت بسمع الريمكس بتاعكوا أكتر من أغنيتي» وطرحت الاغنية عام 2004، من كلمات عبدالعزيز عمار، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد رحيم وشادي شرارة.



جدير بالذكر أن الفنانة روبي شاركت مؤخرا في مسلسل «حضرة العمدة» الذي عرض الموسم الرمضاني المنصرم، وشارك في العمل عدد من النجوم منهم: بسمة، محمود عبدالمغني، إدوارد، نهلة سلامة وآخرين، والعمل تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب.