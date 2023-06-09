قال النائب عبدالله الأنبعي: كنا واضحين وصادقين مع الشعب وعملنا بإخلاص لإيجاد الحلول، وقد أوفى شعبنا بوعده تجاهنا وتجاه مبادرتنا.



جاء ذلك خلال استقباله المهنئين والمباركين بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس الأمة التي جرت الثلاثاء الماضي وخاضها عن الدائرة الثانية وحقق فيها المركز الثالث بـ 3705 أصوات.



وقال الأنبعي: الحمد لله أولا، ثم الشكر لأبناء وبنات الشعب الكويتي الوفي، الذين صدقنا معهم فصدقوا معنا، وبإذن الله نحن مستمرون في تحقيق الإنجازات، وسنرد على الفساد بإنجازاتنا وليس بمهاتراتنا، وسترون نتائج اختيارات الشعب، لأنه سيخرج أغلبية إصلاحية تحقق الإنجازات، وهذه فرحتنا الحقيقية.