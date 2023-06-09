أكد النائب جراح الفوزان، انه سيعمل كل جهده ليكون عند ثقة أبناء وبنات الشعب الكويتي وكل من منحه الثقة لتمثيل الشعب في قاعة عبدالله السالم.



وأضاف خلال استقباله المهنئين مساء أول من امس بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس الأمة التي جرت الثلاثاء الماضي وحصل خلالها الفوزان على المركز العاشر بالدائرة الثالثة بـ 3633 صوتا، ان الشعب سيرى أداء برلمانيا يرد الاعتبار لبيت الأمة والمؤسسة التشريعية التي تم اختطافها في السنوات السابقة.



وشكر الفوزان أبناء الشعب وأهالي دائرته على ثقتهم به ووقفتهم إلى جانبه، والتي كانت ردا على كل الشائعات، معاهدا إياهم بأنه سيكون على الوعد والعهد معهم.