أقام النائب بدر سيار الشمري حفل استقبال لأهالي الدائرة الرابعة بمناسبة نجاحه في الانتخابات (أمة 2023) للفصل التشريعي السابع عشر بعد حصوله على المركز الأول بعدد أصوات 8487 صوتا.



وقال الشمري مخاطبا أهالي الدائرة والمهنئين «من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكر وتقدير على وقفتكم الطيبة بيض الله وجيهكم وما قصرتم أهلي وعزوتي أبناء وبنات الدائرة الرابعة عموما وشمر خصوصا، وبإذن الله لن أخيب ظنكم».



وأضاف الشمري «أتقدم بالشكر الجزيل لأهالي الدائرة الرابعة الكرام على هذه الثقة الكبيرة، وأدعو الله أن يعينني على حمل الأمانة، وكما عاهدتكم سأكون صوتكم الحر تحت قبة عبدالله السالم مدافعا عن حقوق الشعب ومكتسباته ومحاربا الفساد والمفسدين».