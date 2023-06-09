أشاد البرلمان العربي بنجاح الانتخابات البرلمانية في الكويت، مؤكدا أنها تعد «خطوة مهمة» في تعزيز مسيرة الديموقراطية تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وهنأ رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة انتهاء هذا «العرس الانتخابي»، معربا عن الأمل في أن يسهم بتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي.



وأعرب عن تقديره لجهود كل أجهزة الكويت المشرفة على العملية الانتخابية، والتي جرت في جو اتسم بالكفاءة والحيادية والنزاهة.



وكانت انتخابات مجلس الأمة (2023) في فصله التشريعي الـ17 قد انتهت بإعلان النتائج الرسمية صباح امس الأول بعد أن أدلى 793.646 ناخبا وناخبة بأصواتهم لاختيار 50 نائبا من بين 207 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع استمرت 12 ساعة.