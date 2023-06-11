أقام النائب مبارك الحجرف حفل استقبال على شرف أبناء الدائرة الرابعة بمناسبة فوزه في الانتخابات لمجلس الأمة بالفصل التشريعي السابع عشر في قاعة المستشار.



وقال الحجرف «من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أديتم الأمانة الواجب، وهذا العهد بالشعب الحر. وأيا كانت النتائج فإنني أسجل خالص شكري وامتناني لكل من تجشم عناء الذهاب والتصويت والوقوف في الطوابير من أجل الكويت، وعلى عهدنا باقون بإذن الله».



وأضاف الحجرف «‏أما وقد سجل الشعب الكويتي كلمته اليوم ‏واضحة جلية لا لبس فيها، ‏فإنني أنحني لأبناء الدائرة الرابعة الكرام ‏تقديرا واحتراما على الثقة الكبيرة والكريمة، ‏وأعاهد الله أن أكون كما يجب أن أكون دائما ‏منحازا للشعب، مدافعا عنه ‏لا أحيد عن ثوابتي في الذود عن الحق ‏وتمثيل كل أبناء الكويت».