أقام النائب هاني شمس حفل استقبال على شرف أبناء الدائرة الخامسة في منطقة مبارك الكبير بمناسبة فوزه بالانتخابات أمة 2023 للفصل التشريعي السابع عشر.



وقال شمس «هناك تنسيق مناسب وترتيب قبيل الجلسة الافتتاحية، ونحن متأخرون في كثير من القضايا والقوانين التي تهم المواطنين، والكثير من الاستحقاقات، وليس فقط إقرار الميزانية، ولكن من الضروري إقرار بعض القوانين، وهناك بعض الأمور الجاهزة».



وقال إن مثل هذه الأمور تشمل ضم ربات البيوت إلى (عافية) والقضية الإسكانية والمتقاعدين، وتحسين المستوى المعيشي والتي كان عليها توافق نيابي- حكومي، والغالبية موجودة وتكون لدى الحكومة جدية للتعاون، ومن حق المواطنين علينا ألا نأخذ العطلة البرلمانية الصيفية ونقر لهم الأمور التي تهمهم.



وأضاف شمس «شكرا لله ولثقتكم الغالية والشكر موصول لكل المواطنين والمواطنات الذين شاركوا بهذا العرس الديمقراطي في ظل هذه الأجواء وبالخصوص أهالي الدائرة الخامسة الذين منحوني الثقة، ولا أنسى شكر اخواني وأخواتي أعضاء الحملة الانتخابية على جهودهم الكبيرة».



وأعلن شمس عن عزمه الترشح لمنصب مراقب مجلس الأمة.