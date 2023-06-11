عبّر النائب د. محمد الحويلة عن امتنانه وشكره لأبناء الدائرة الخامسة الذين منحوه الثقة لتمثيل الشعب في قاعة عبدالله السالم، جاء ذلك خلال استقباله المهنئين بمناسبة فوزه في الانتخابات التي جرت اول من امس وحصل فيها على 6188 صوتا.



وقال الحويلة «الحمد والشكر لله ثم لاخواني واخواتي اهالي الدائرة الخامسة وللشعب الكويتي الوفي، فبعد ان قال الشعب كلمته وعبر عن ارادته ومنحنا ثقته الغالية مجددا لعضوية مجلس الامة التي اعتبرها تكليفا ساميا يجب علي حفظه.



وأعاهد الله وأعاهدكم بأنني سأعمل على ترسيخ هذه الثقة الرفيعة بالانحياز لكل المواقف الشرعية والوطنية والشعبية».