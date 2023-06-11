نظّم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار برنامجا تحضيريا لاختبارات شهادة الموارد البشرية، وذلك خلال مايو ويونيو 2023، حيث افتتحت البرنامج التحضيري فدوى درويش أمين عام الاتحاد، والتي بينت أن التسجيل بالبرامج يساعد على تمكين الموظفين من الحصول على شهادات معتمدة دوليا تمهد الطريق أمامهم للارتقاء إلى مناصب أعلى.



ومدة البرنامج 5 أيام تحضيرية مكثفة، تمت فيها دراسة 5 محاور أساسية، استعرض المحور الأول الكفاءات السلوكية من فهم ومعرفة ومهارات العمل ومواقف والتفاعل المطلوب لأداء جيد للغاية في بيئة الأعمال، أما المحور الثاني فتوجه نحو الأفراد، والذي يساعد على التعرف على الأدوات والتقنيات المستخدمة في صياغة استراتيجيات الموارد البشرية وتطويرها.



هذا، وتطرق المحور الثالث للمؤسسات والتي من خلالها تم تعلم تحسين الإنتاجية وتقليل مخاطر المؤسسات من خلال التخصيص الاستراتيجي للأفراد والموارد وتغيير المعتقدات والمواقف والقيم والثقافة وهيكل المنظمات حتى تتمكن من التكيف بشكل أفضل مع التقنيات والأسواق والتحديات الجديدة.



أما المحور الرابع فتناول مكان العمل وكيف يساعد على التكيف مع الأبعاد المتغيرة لمفاهيم الأعمال من خلال دمج المسؤوليات الأخلاقية والبيئية والمجتمع، وكذلك تناول كيفية تحديد المخاطر التشغيلية وقياسها ومراقبتها وإدارتها وتعلم ربط الشركات المحلية بقوة عاملة عالمية لتلبية الطلب على احتياجات العمالة الماهرة المتزايدة.



وفي اليوم الأخير من البرنامج تم التركيز على مهارات التعامل مع الآخرين، حيث تمت التوصية بشدة بمهارات الاتصال في عالم الأعمال، وأنه يمكن الموظفين من زيادة تفاعلهم مع الشركات وتحسين العمل الجماعي واتخاذ القرار وإتقان مهارات حل المشكلات.