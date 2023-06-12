بداح العنزي



أقرت البلدية إقامة نصب تذكاري في منطقة ضاحية مبارك العبدالله قطعة 7. وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في كتاب سيرسل الى المجلس البلدي بشأن طلب مكتب الشهيد تغيير تصميم النصب التذكاري وتحديد مهلة التنفيذ، إن الرأي الفني يتضمن التالي:



الموافقة على الطلب المقدم من الديوان الأميري (مكتب الشهيد) إقامة نصب تذكاري في منطقة ضاحية مبارك العبدالله قطعة 7 على الدوار الواقع بين شارع 5 وشارع المسجد الاقصى وبارتفاع 8.27م، وبمساحة 49م2 شريطة التالي:



٭ التقيد بالاشتراطات الواردة في ردود وزارات الخدمات وفق ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.



٭ الالتزام بالشروط والاجراءات المقررة في قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق) بشأن الشروط والاجراءات الخاصة بإقامة الانصبة التذكارية بالساحات العامة والميادين.



٭ أن يتم تسليم الموقع للديوان الأميري.



٭ أن يتحمل الديوان الأميري نفقة نقل أي خدمات نتيجة لإقامة النصب.



٭ الالتزام بصيانة النصب بصورة دورية من قبل الديوان الأميري.



٭ الالتزام بإزالة النصب اذا طلبت البلدية ذلك أو أي من وزارات الخدمات دون المطالبة بأي تعويضات.



٭ أن تكون المواد المستخدمة غير قابلة للاشتعال.



٭ الالتزام بالشكل المقدم والمعتمد من قبل إدارة المخطط الهيكلي، على أن يكون الهدف منها التجميل وليس الدعاية والإعلان.



٭ أن يتم تنفيذ النصب خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الموقع من إدارة المساحة.



٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع في حال تعارضه مع أي خدمات ببنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.