عاطف رمضان



طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصة توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة أعمال إنارة الطرق الرئيسية وأعمال إشارات المرور وكاميـــــرات الضبـط المـــروري للسرعــة ولوحـــات الرسـائـــل المتغيرة بمشروع مدينة المطلاع السكنية.



وقالت مصادر لـ«الأنباء» ان موعد إقفال المناقصة 4 يوليو المقبل، وان هناك شروطا يجب ان تستوفيها الشركات قبل شراء مستندات المناقصة، كأن ينطبق عليها قائمة الأسس والمعايير الواجب استيفاؤها على المناقصين.



ومن هذه الشروط تقديم ما يثبت قيام المناقص بتنفيذ أعمال مشابهة لأعمال المناقصة بالكويت خلال السنوات العشر الأخيرة من تاريخ التسلّم الابتدائي للمشروع.



ويشترط كذلك في المتقدم للمناقصة الا تقل قيمة رأسمال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن مليون دينار، وآخر موعد لتقديم الاستفسارات عن المناقصة 15 يونيو الجاري.