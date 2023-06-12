فهد بن جامع: الهدف من الاجتماع أن تكون هناك رؤية واضحة بعيداً عن التأزيم

فايز الجمهور: لن نجامل وزير الإسكان إذا لم يستعجل في إنجاز مشروع جنوب سعد العبدالله

داود معرفي: لبّيت الدعوة حباً في الكويت وللتوافق وإن شاء الله سننجز في هذا المجلس

مهند الساير: الشعب من مصلحته أن تنجح السلطتان التشريعية والتنفيذية لإنقاذ البلد

حمد العبيد: الاجتماع كان للتنسيق حول الأولويات ولم نتطرق لمناصب مكتب المجلس

بدر الملا: لن أشارك في الحكومة المقبلة وأنجزت سياسياً وحكومياً ما لم ينجزه غيري

شعيب المويزري: أتمنى أن تبقى عضوية اللجان ومناصب مكتب المجلس كما هي في مجلس 2022 المبطل.. فهي لم تأخذ الفرصة الكافية

ماجد مساعد: الاجتماع كان للتنسيق حول اللجان والأولويات.. وتنازلت عن منصب أمين السر لصالح مبارك الطشه

عبدالله المضف: أولوياتنا هي الإصلاح السياسي والتعليم والأمن ومكافحة المخدرات والرياضة والإسكان والتركيبة السكانية



سلطان العبدان



خلص الاجتماع النيابي الذي عقده 47 نائبا في ديوان النائب محمد هايف إلى تشكيل لجنتين إحداهما ثلاثية للتنسيق حول اللجان الدائمة والمؤقتة، وأعضاؤها النواب بدر نشمي وأحمد لاري وحمد العبيد، وأخرى سباعية للتنسيق حول الأولويات التشريعية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر غدا الثلاثاء في مجلس الأمة.



كما تم الاتفاق على منصب رئيس مجلس الأمة، فيما بقية مناصب المكتب تم الاتفاق على حسمها بالتصويت داخل قاعة عبدالله السالم.



وكان اجتماع تنسيقي عقد عصر أمس في ديوان النائب محمد هايف للتباحث حول أولويات المرحلة القادمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر الذي ينطلق 20 الجاري، والتنسيق حول مناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة.



وعقب الاجتماع، قال النائب محمد هايف صاحب الدعوة « إن الاجتماع كان تاريخيا والحضور تاريخي لم يحصل من قبل، ويدل على استشعار النواب أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأهمية المرحلة السياسية الحرجة من عمر الكويت وكان الحضور 47 نائبا مع اعتذار عيسى الكندري لظروفه الصحية».



وأضاف هايف «أن النواب بذلوا أقصى التعاون والتوافق بين بعضهم البعض وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتنسيق حول اللجان وسبعة نواب للتنسيق وترتيب الاولويات في اجتماع مجلس الأمة غدا الثلاثاء بناء على دعوة النائب خالد المونس».



وقال إنه «تم الاتفاق على منصب الرئيس ولم نتفق حتى الآن على نائب الرئيس وسيحسم في الاجتماع القادم وتعديل قانون المحكمة الدستورية أولى الأولويات التي بحثت في الاجتماع، ثم بعد ذلك، تعديل قانون المسيء والعفو و«البدون» ستكون ضمن أولوياتنا القادمة، وهناك توافق كبير على عمل المرحلة المقبلة.



شرط التعاون مع الحكومة



من جانبه، قال النائب شعيب المويزري إن «مجموعة السبع لم تنسق على منصب نائب الرئيس، والأمر متروك للجميع»، مضيفا أن اجتماع اليوم (أمس) لبحث الأولويات البرلمانية، وأتمنى أن تبقى عضوية اللجان ومناصب مكتب المجلس كما كانت عليه في مجلس 2022 المبطل، لأنها لم تأخذ الفرصة الكافية.



وأكد المويزري أن أهم قضيتين في المجلس الجديد هما رفع معاناة الشعب الكويتي واجتثاث الفساد ومن تسبب فيه، مشددا على أن «هاتين القضيتين شرط للتعاون مع رئيس الحكومة سواء كان أحمد النواف أو غيره».



القوانين الشعبية



من جانبه، كشف النائب ماجد مساعد أن الاجتماع اليوم (أمس) كان للتنسيق حول اللجان البرلمانية والأولويات في القوانين الشعبية المهمة، مبينا أنه تنازل عن الترشح لمنصب أمين السر لصالح النائب مبارك الطشه.



لن نجامل



بدوره، قال النائب فايز الجمهور«تم إقرار 2.1 مليار دينار لمدينة سعد العبدلله وأول مناقصة للمدينة أقرت بمبلغ 33 مليون دينار في مجلس 2022 ولم يتبق سوى تنفيذ المشروع ولن نجامل وزير الاسكان إذا لم يستعجل في انجاز مشروع جنوب سعد العبدالله».



حباً في الكويت



من ناحتيه، قال النائب داود معرفي «تلقيت اتصالا من النائب محمد هايف لدعوتي للاجتماع ولبيت الدعوة حبا في الكويت وللتوافق، وان شاء الله سننجز في هذا المجلس».



برنامج حقيقي



من جهته، قال النائب مهند الساير إن «الاجتماعات النيابية تهدف لتقريب وجهات النظر ومن لم يحضر نلتمس له عذره ولن نهمش دوره ابدا ولسنا بحاجة الى بطولات فردية انما لعمل جماعي حقيقي، ولا نريد ان تلمز فلان حضر وآخر لم يحضر، واليوم الشعب من مصلحته ان تنجح السلطتان التشريعية والتنفيذية لإنقاذ البلد ويجب ألا يكون هاجسنا من حضر ومن سيأخذ اللجان، وهدف الشعب منذ مجلس 2020 الإطاحة بالفاسدين وليس أشخاصا».



وأضاف الساير «يجب أن نقدم برنامجا حقيقيا للناس ولا بد من توحيد الصفوف من خلال حكومة قادرة على تحقيق أولويات الشعب الكويتي وإذا كانت المحكمة الدستورية ابطلت مجلس 2022 لا تمتلك إبطال إرادة الامة، واولوياتنا هي نفسها التي قدمت في 10 يناير الماضي وغير مقبول ان تكون لدينا أولويات جديدة في كل مرحلة و6 أشهر والنواب اليوم سيجتمعون على كلمة واحدة».



رد التحية للأمة



وقال النائب عبدالله المضف «المركز الأول في الدائرة الاولى ليس عبدالله انما الناس، فهذا الكرسي من حق الشعب الكويتي والمركز هو الثبات والوضوح والانتصار للأمة والانحياز لها والاجتماع للتنسيق وخلق التوافق النيابي، والشعب رد الاعتبار شعبيا، وعلى النواب رد التحية للامة بأحسن منها ونحن بدأنا برنامجنا في خطة الاصلاح خلال مؤتمر الاصلاح والبناء في مجلس الامة والذي انتهينا به لأولوياتنا، أبرزها الاصلاح السياسي والتعليم والأمن ومكافحة المخدرات والرياضة والاسكان والتركيبة السكانية».



وأضاف المضف «هذه الرؤية هي من صياغة أبناء الكويت وقلنا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن يحذف أسماءنا منها وأن يضع أسماءهم وتم التوافق على هذا البرنامج في مجلس 2022 من خلال 36 نائبا وتم التصويت عليه واليوم الناس قامت بدورها رغم ممارسات الاحباط الممنهج وتكفير الناس بالديموقراطية الا ان الناس حضرت ومارست حقها الدستوري وانتصروا لإرادتهم وردوا الاعتبار لبلدهم».



رؤية واضحة



من ناحيته، قال النائب فهد فلاح بن جامع إن الهدف من الاجتماع ان تكون هناك رؤية واضحة بعيدا عن التأزيم والمشاكل ونريد توحيد رأينا بما ينفع الوطن والمواطنين.



وقال النائب د. بدر الملا: «لن أشارك بالحكومة المقبلة وانجزت سياسيا وحكوميا ما لم ينجز غيري، وقد حققت انجازات عديدة على الصعيد الحكومي والتنفيذي والمهني في الحكومة السابقة عبر ابرام اتفاقية حقل الدرة وتحسين القدرة الانتخابية النفطية وغيرها من الأمور».



واضاف الملا «أنجزت على الصعيد السياسي حكوميا ما لم ينجزه غيري»، مشيرا الى «انه قبل تكليف رئيس الوزراء لا اجد حماسا في المشاركة في الحكومة الجديدة وسأعود للبرلمان لممارسة دوري التشريعي والرقابي بشكل واضح».



وقال النائب حمد العبيد إن «الاجتماع كان للتنسيق حول الأولويات والأجواء ايجابية والأمل في رسم خارطة لمجلس 2023، ولم نتطرق الى مناصب مكتب المجلس، ولجنة الظواهر السلبية كان لها دور ايجابي لمناقشة المخدرات والتفكك الاسري والتشبه بين الجنسين ونتمنى استمرارها في المجلس القادم».



الحضور النيابي في ديوان النائب محمد هايف:



1- فهد المسعود



2- محمد الرقيب



3- فارس العتيبي



4- مرزوق الحبيني



5- هاني شمس



6- داود معرفي



7- حسن جوهر



8- بدر الملا



9- مهلهل المضف



10- فايز الجمهور



11- ماجد مساعد



12- بدر سيار



13- عبدالهادي العجمي



14- متعب الرثعان



15-أحمد السعدون



16- فهد بن جامع



17- شعيب المويزري



18- عادل الدمخي



19- محمد هايف



20- حمد العليان



21- جراح الفوزان



22- عبدالله فهاد



23- فلاح الهاجري



24- حمد المدلج



25- اسامة الزيد



26- شعيب شعبان



27- عبدالكربم الكندري



28- بدر نشمي



29- عبدالعزيز الصقعبي



30- أحمد لاري



31- خالد الطمار



32- سعد الخنفور



33- محمد المطير



34- مبارك الطشة



35- حمد المطر



36- حمد العبيد



37- عبدالوهاب العيسى



38- مهند الساير



39- عبدالله المضف



40- حمدان العازمي



41- عبدالله الانبعي



42- خالد المونس



43- اسامة الشاهين



44- سعود العصفور



45- مبارك الحجرف



46- محمد المهان



47- محمد الحويلة