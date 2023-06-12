البرنامج يرتكز على توفير فرص عمل للشباب ورفع مستوى المعيشة وإستراتيجيات مستدامة للتعليم والصحة والإسكان

حتمية فرض عهد سياسي جديد عماده الإصلاح والتنمية وعصبه استدامة تنويع مصادر الدخل وصمام أمانه محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين

الحكومة مطالبة بالتعاون وسرعة الإنجاز تجسيداًلإرادة الأمة ومكتسباتها الدستورية والتاريخية



سامح عبدالحفيظ



تعهد 14 نائبا بتبني حزمة تشريعات ضمن ما أسموه «برنامج عمل الأمة» كخارطة طريق وأولويات للدفع بها في المرحلة المقبلة، وإدراجه كجدول أعمال في مستهل بدء أعمال الفصل التشريعي المرتقب لترجمته على أرض الواقع، مطالبين الحكومة القادمة بالتعاون وسرعة الإنجاز تجسيدا لإرادة الأمة ومكتسباتها الدستورية والتاريخية.



ويرتكز برنامج عمل الأمة على متطلبات الاصلاح السياسي وحماية الحريات والارتقاء بالمرفق القضائي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع المواطنين في ظل استراتيجيات مستدامة للتعليم والصحة القضية الإسكانية.



وجاء في البيان الذي وقعه النواب الأربعة عشر: «انطلاقا من الإرادة الشعبية بحتمية فرض عهد سياسي جديد عماده الإصلاح والتنمية وعصبه استدامة تنويع مصادر الدخل وصمام أمانه محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في ظل استقرار سياسي يضمن تطلعات الأمة وطموحاتها وحرياتها العامة، وعهدا مع الشعب الكويتي الوفي مجددا بتبني مشروع برنامج عمل الأمة كخارطة طريق يجسد أولويات الوطن والمواطن».



ويتضمن البرنامج حزمة من التشريعات التي تلتقي حولها السلطتان التشريعية والتنفيذية وفق جدول زمني محدد، لتؤكد متطلبات الإصلاح السياسي وحماية الحريات والارتقاء بالمرفق القضائي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع المواطنين في ظل استراتيجيات مستدامة للتعليم والصحة القضية الإسكانية.



وقالوا في بيانهم «بناء عليه نعلن نحن الموقعين أدناه تقديم هذا المشروع الوطني المتمم لجهود الطاقات الشبابية وأهل الاختصاص ونتاج عمل وإصرار الأغلبية الساحقة لنواب مجلس 2022 (المبطل) وقرارهم التاريخي في 10 يناير 2023 بإدراجه كجدول أعمال بالإجماع، وذلك في مستهل بدء أعمال الفصل التشريعي المرتقب، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والشعب الكويتي بالدعم والتأييد والمراقبة والمشاركة في ترجمته على أرض الواقع، ومطالبة الحكومة القادمة بالتعاون وسرعة الانجاز تجسيدا لإرادة الأمة ومكتسباتها الدستورية والتاريخية».



ووقع البيان النواب د. حسن جوهر وأسامة الزيد وسعود العصفور ود.محمد المهان، ود. عبد الهادي العجمي ومرزوق الحبيني وخالد الطمار وفارس العتيبي وشعيب شعبان ود. محمد الحويلة وأحمد لاري وعبدالله الأنبعي وجراح الفوزان ومتعب الرثعان.



وبرنامج عمل الأمة هو عبارة عن مشروع دولة وهو حصيلة عمل طاقات شبابية وأهل اختصاص في مختلف المجالات، وينطلق من المطالب المستحقة للشعب الكويتي تكفل له الحياة الكريمة.



ويتبنى البرنامج منح الثوابت الدستورية أرضية صلبة ثابتة ومستقرة لعهد جديد تستدام عبره التنمية ويتعزز به المدخول القومي فارضا مستقبلا نقيا بلا فساد ولا مفسدين.



وفيما يلي خلاصة المرحلة الأولى من الاقتراحات الخاصة ببرنامج الأمة الذي يتضمن متطلبات الاصلاح السياسي والقضية الاسكانية وحماية الحريات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة وإصلاح المرفق القضائي واستراتيجية التعليم وغيرها من القضايا الوطنية كنتاج لعمل نواب الأمة منذ عام 2020، وفق الجدول المرفق.