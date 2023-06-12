العدواني لـ «الأنباء»: من الخرافات ما يتردد بأن الجمع بين شرب اللبن وأكل السمك يسبب «البهاق»

عبدالكريم العبدالله



أكدت رئيسة قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الفروانية والأمينة العامة لرابطة أطباء الجلد د.عبير البذالي أن الحملة التوعوية عن مرض «البهاق» تحت عنوان «أنا والبهاق.. رضا ووفاق» تهدف إلى توعية المجتمع بالمرض وأسبابه وأعراضه، فضلا عن الأدوية والعلاجات الخاصة به.



وقالت د.البذالي في تصريح لـ«الأنباء» إن وزارة الصحة وفرت أحدث العلاجات الخاصة بمرض «البهاق» في جميع أقسام الجلدية، سواء كانت العلاجات «الموضعية أو الليزر أو الضوئي».



ولفتت إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التعريف بمدى تأثر مريض البهاق «نفسيا» بالمرض، مشيرة إلى أن الحملة تسعى إلى توعية وتغيير نظرة المجتمع نحو مريض البهاق، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن هذا المرض، علما أنه مرض غير معد وهو مرض مناعي.



بدوره، أكد طبيب الأمراض الجلدية د.محمد العدواني أن مرض البهاق يعتبر مرضا مناعيا غير معد، ومن الممكن علاجه والسيطرة عليه والحد من انتشاره.



وذكر أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول المرض، منها أن الجمع بين شرب اللبن وأكل السمك معا يؤدي إلى حدوث البهاق، وهذه خرافة طبية ليس لها دليل علمي.



وعن الحملة التوعوية، قال د.العدواني إنه تم تنظيم الحملة من قبل رابطة أطباء الجلد الكويتية في مجمع الأفنيوز، بهدف توعية المجتمع عن هذا المرض من جانب، وتقديم الدعم والمساندة لمرضى البهاق من جانب آخر، وذلك لأنهم يتعرضون إلى نظرات سلبية من الناس.