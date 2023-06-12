وزير الصحة تفقّد العيادات الخارجية في مستشفى مبارك



عبدالكريم العبدالله



شارك وزير الصحة د.أحمد العوضي، في أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية الخليجية، تلبية للدعوة الواردة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتنسيق بين الأمانة العامة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان «دولة الرئاسة».



وقد ترأس د.العوضي وفدا يضم كلا من رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج، وأمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية عادل السويط، ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية بوزارة الصحة د.رحاب الوطيان، للمشاركة في أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية الخليجية الذي عقد يوم الخميس الماضي عبر الاتصال المرئي.



ودارت النقاشات بعد اعتماد البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث جرت مناقشة الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، والتحديثات المقترحة على قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح إنشاء المركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، كما دار النقاش حول فعاليات احتفال دول مجلس التعاون باليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يتم الاحتفال به يوم 7 يونيو من كل عام، وكان شعار الاحتفال لهذا العام 2023 هو «أغذية أكثر أمانا لصحة أفضل». تفقد وزير الصحة د.أحمد العوضي صباح أمس العيادات الخارجية في مستشفى مبارك الكبير، وذلك للاطلاع على سير العمل، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وتأتي جولة الوزير العوضي حرصا منه على المتابعة الدورية للعمل بالمنشآت الصحية، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والوقوف على التحديات التي تواجههم، والاستماع عن قرب إلى مقترحات حلها، وصولا إلى اتخاذ القرار الأنسب.