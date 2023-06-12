أكدت استشارية نساء وولادة وطب أجنة ورئيسة قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى الفروانية، ورئيسة رابطة أمراض النساء والولادة الكويتية د. أمل خضر أن صحة المرأة مسؤولية جميع العاملين في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن ذلك ينعكس على الأسرة والمجتمع بأكمله.



جاء ذلك في تصريح صحافي لها، عقب مشاركتها في إطلاق شركة أورجانون العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية لبرنامج IN-CHARGE في الكويت.



وأضافت خضر أن البرنامج بالتعاون مع الجمعية الطبية الكويتية، ورابطة أطباء النساء والولادة الكويتية، وهو يهدف إلى صحة المرأة والاهتمام بها.



وأشارت إلى أن انتشار الأمراض التابعة للصحة الإنجابية يؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة الفجوات الماثلة في صحة المرأة بالمنطقة وأهمية تقديم الدعم الصحي لها في مختلف مراحل حياتها، خصوصا أن نحو 20 إلى 25% من النساء في منطقة الشرق الأوسط يعانين من متلازمة تكيس المبايض التي تعد سببا رئيسيا للعقم في العالم. بالإضافة إلى ذلك، لايزال النزيف ما بعد الولادة المساهم الرئيسي في وفيات الأمهات، حيث يودي بحياة 13 ألف امرأة سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لشركة أورجانون رامي قوسة بالتطوير المبذول الذي حدث في القطاع الصحي، خاصة في قطاع صحة المرأة بالكويت، مؤكدا أن دورهم كقطاع خاص في السعي جاهدين لتطوير الشراكات.



وأضاف قوسة أن دور القطاع الخاص تعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة حكومة أو غيرها بحيث نصل لرعاية مناسبة، وتطوير توعوي وتثقيفي ليس فقط في القطاع الطبي، ولكن في المجتمع بشكل عام.



من ناحيته، قال مدير شركة أورجانون بالكويت والبحرين وقطر أحمد لاشين إننا اليوم نحتفل بإطلاق مبادرة IN-CHARGE بالتعاون مع وزارة الصحة، وهذه المبادرة تستهدف تزويد مقدمي الرعاية الصحية بالأدوات اللازمة للارتقاء بصحة المرأة، وهي مبادرة لمدة عام.