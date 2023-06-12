حنان عبد المعبود



نظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤخرا، ورشة عمل حول اعتلال شبكية العين السكري، والذي ينتج من مضاعفات مرض السكري الخطيرة، حيث يمكن أن يؤدي إهمالها إلى فقدان البصر.



وامتدت الورشة ليومين بمجموعتين من الأطباء العامين من الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، وتمحورت حول اعتلال الشبكية السكري، والذي يعتبر شائعا لدى مرضى السكري، إذ يحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم المغذي للخلايا في الجزء الخلفي من العين، والمعروفة باسم شبكية العين، والتي إذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى العمى. وستسهم ورشة العمل في تطوير خدمات ورعاية طب العيون والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى. كما تناولت عدة محاور من بينها عوامل الخطورة للإصابة باعتلال الشبكية السكري وعلامات الإصابة به، وكيفية تشخيص الإصابة به، وكذلك مراحل تطور الاعتلال الشبكي وقراءة فحوصات شبكية العين وأحدث التوصيات المتبعة فيما يخص هذا المرض.



هذا، وتم تنظيم وانعقاد الورشة في معهد دسمان للسكري، بالتعاون مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، ضمن جهود المعهد في نشر الوعي الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة فيما يخص مرض السكري ومضاعفاته المختلفة.