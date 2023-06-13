آلاء خليفة



أكدت وزارة التعليم العالي ان التسجيل في خطة البعثات السنوية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لوزارة التعليم العالي مستمرة حتى يوم الاحد الموافق 2 يوليو، اي بعد نتائج الثانوية العامة في المدارس الحكومية بفترة كافية لإتاحة اكبر فرصة لطلبة الثانوية في التعليم الحكومي والخاص للتسجيل في مقاعد بعثات الوزارة.



واشارت الوزارة في بيان صحافي إلى ان هناك ربطا مباشرا بين موقع وزارة التربية وموقع وزارة التعليم العالي في حال ظهور النتائج يمكن لطلبة الثانوية في التعليم الحكومي التسجيل مباشرة في خطة البعثات دون اي تأخير وبفترة زمنية كافية ولن تبدأ عملية الفرز الآلي للتنافس على اي من مقاعد الابتعاث في اي تخصص الا بعد وصول نتائج طلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية ممن سجل رغباته على النظام.



وأكدت الوزارة ان فرص الدخول في المنافسة على مقاعد الابتعاث الخارجي لا تخضع للسرعة والأسبقية في التسجيل بل على صحة استكمال البيانات والمستندات المرفوعة بالنظام وتحقيق الشروط والنسب المطلوبة والمعلن عنها في الخطة.



ودعت الوزارة الطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بخطة البعثات الخارجية متابعة حملة # وجهني لوزارة التعليم العالي عبر حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.