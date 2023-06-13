سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل



يستكمل أعضاء مجلس الأمة مشاوراتهم اليوم حول توزيع مناصب المجلس في الاجتماع الذي دعا اليه النائب خالد العتيبي في مكتبه بمجلس الأمة، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على أكبر قدر ممكن من التفاهمات لجهة حسم المناصب وعضوية اللجان وتوزيعها.



مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» ان النواب الـ 47 اتفقوا خلال اجتماعهم بديوان النائب محمد هايف مساء امس الأول على تحديد النواب حمد العبيد وأحمد لاري ود.عبدالعزيز الصقعبي لعضوية لجنة التنسيق الخاصة بعضوية اللجان.



وأشار المصدر إلى ان اللجنة باشرت عملها فورا بتلقي طلبات النواب ممن يرغبون في عضوية اللجان، على ان تقوم بعمل توافق وتوزيع حسب الرغبات، وإذا كانت هناك أعداد تفوق الحد المطلوب لعضوية أي لجنة فسيكون هناك تنسيق بطريقة معينة للحصول على تنازلات او انسحابات لصالح الغير لإيجاد شيء من التوافق، كما ستكون هناك مشاورات.



وشدد المصدر على ان اللجنة ستسعى جاهدة لجعل اللجان بالتزكية، وذلك اختصارا لوقت المجلس وتسريع عجلة الإنجاز.



وأضاف المصدر: أما إذا لم نتمكن من التوصل الى اتفاق نهائي حول عضوية بعض اللجان، وتحديدا التي يوجد عليها اقبال نيابي فسيترك الأمر ليحسم من خلال التصويت بعد جلسة الافتتاح.



وحول لجنة الأولويات، قال المصدر انها ستباشر عملها فورا بوضع الأولويـــات النيـــابية التي ستـــكون حاضرة على اجندة البحث خلال اجتماع اليوم للاتفاق على الأساسيات منها من قبل النـــواب، ومن ثم النظر الى ما يطرح من قبـــل الجــانب الحكومي من اهتمامات وأولويـــات، مشددا على ان باب التنسيق مفتوح لما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.