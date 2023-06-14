شارك سفيرنا لدى اليابان سامي الزمانان في حفل خاص أقيم بمحافظة «ايواتي» بحضور إمبراطور اليابان ناروهيتو تخليدا لضحايا كارثة أعنف زلزال ضرب اليابان في مارس عام 2011 ونجمت عنه موجات تسونامي تسببت في أزمة انسانية واقتصادية في آن واحد. ووفق بيان تلقته «كونا» ألقى الامبراطور ناروهيتو كلمة بعد دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الكارثة جدد فيها شكره وتقديره لجميع الدول التي وقفت الى جانب شعب اليابان خلال محنته وساهمت في دعم جهود إعادة الإعمار. بعد ذلك، قام السفير الزمانان بزرع شجرة صنوبر باسم الكويت في حديقة «ريكوزين تاكادا» المخصصة لذكرى ضحايا الكارثة؛ تعبيرا عن الصداقة المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين.



والتقى السفير الزمانان على هامش الحفل عددا من كبار المسؤولين والبرلمانيين اليابانيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب هيرويوكي هوسودا، اذ أعربوا عن تقديرهم للدعم السخي الذي قدمته الكويت لليابان وشعبها.



ونقل البيان عن السفير الزمانان قوله إن «الشعبين الكويتي والياباني صديقان منذ اكثر من 62 عاما وقد تعززت علاقتهما بوقوفهما الى جانب بعضهما البعض» لافتا الى أن «المواقف النبيلة تظل دائما محفورة في وجدان وقلوب الجميع».



وأشاد بعمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين، مؤكدا أنه سيعمل على الدفع بهذه العلاقة المميزة الى شراكة متكاملة تشمل جميع مجالات التعاون.