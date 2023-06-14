أكد مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي في بيان لوكالة فرانس برس، أنه لم يناقش أبدا تمديد عقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد عام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي، ما أثار فرضية سيره على خطى الأرجنتيني ليونيل ميسي ومغادرة النادي الصيف الحالي.



وينتهي العقد الحالي للمهاجم الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما في نهاية الموسم المقبل، مع خيار التمديد لعام آخر.



وفي حال لم يوقع، فإن النادي بطل الدوري الفرنسي يخاطر بفقدانه مجانا في غضون عام، لذلك يمكن لسان جرمان أن يبيعه هذا الصيف بدلا من تفويت فرصة الاستفادة من أحد أفضل اللاعبين في العالم.



قرار مبابي بعدم التجديد الذي أعلن في رسالة للنادي وكشفت عنه صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية، يعد ضربة جديدة لباريس سان جرمان بعد خسارة ميسي الذي أعلن انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي.



كان هناك موعد نهائي ليتخذ مبابي قراره، وهو في 31 يوليو المقبل.



وجاءت خطوته بعد نحو عام على تجاهله لمساعي ريال مدريد الإسباني، بتوقيعه تمديدا مفاجئا لعقده للبقاء في «بارك دي برانس»، لذا، سيكون ريال مدريد مجددا من بين «طالبي القرب».