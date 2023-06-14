كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها «أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2023»، حيث جاءت 9 شركات وبنوك كويتية ضمن القائمة، وذلك بقيمة سوقية مجمعة تبلغ 94 مليار دولار، حيث ضمن الشركات الكويتية: بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بنك الكويت الوطني، زين، أجيليتي، بوبيان، برقان، الخليج، التجاري، كيبكو.



وصنفت «فوربس» الشركات ضمن القائمة، وفقا للإيرادات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، بالإضافة للقيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 30 أبريل 2023، واستبعدت الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة والمدققة لعام 2022، حتى 25 أبريل 2023، وفيما يلي تفاصيل قائمة الشركات والبنوك الكويتية:



1- بيت التمويل الكويتي (بيتك)



في المرتبة الأولى كويتيا والـ 14 ضمن قائمة «فوربس»، جاء بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وذلك بقيمة سوقية تبلغ 35.4 مليار دولار، وإيرادات 5.2 مليارات دولار، وصافي أرباح 1.4 مليار دولار، وإجمالي أصول 120.7 مليار دولار.



وقد تأسس «بيتك» عام 1977 بوصفه أول بنك إسلامي في الكويت، ويمارس أعماله حاليا في 10 دول عبر 631 فرعا، وفي عام 2022 استحوذ على البنك الأهلي المتحد - البحرين، مقابل 10.9 مليارات دولار، ليرتفع إجمالي أصوله إلى 120.7 مليار دولار، مقابل 71.4 مليار دولار في عام 2021.



2- بنك الكويت الوطني



في المرتبة الثانية كويتيا والـ 18 بالقائمة، جاء بنك الكويت الوطني بقيمة سوقية تبلغ 26 مليار دولار، وبإجمالي إيرادات 4.9 مليارات دولار، وصافي أرباح 1.7 مليار دولار، وأصول 118.7 مليار دولار.



وقد تأسس بنك الكويت الوطني عام 1952، ولديه حاليا 138 فرعا في 13 دولة، بينها 7 بلدان في الشرق الأوسط، في حين يقدم البنك خدمات الاستثمارات البديلة عبر وحدته التابعة، شركة الوطني للاستثمار التي نفذت صفقات استثمارية تجاوزت قيمتها 91 مليار دولار، منذ إطلاقها في عام 2005 حتى نوفمبر 2022.



3- مجموعة زين



حلت مجموعة زين في المركز الثالث كويتيا والـ 32 ضمن قائمة «فوربس»، وذلك بقيمة سوقية تبلغ 8 مليارات دولار، وإجمالي إيرادات 5.6 مليارات دولار، وصافي أرباح 733 مليون دولار، وإجمالي أصول 16.2 مليار دولار.



وتعمل زين في الكويت و7 دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدم خدماتها لحوالي 53 مليون عميل، وتملك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت 24.57% من الشركة، ولدى مجموعة الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» 21.9% منها.



4- أجيليتي



رابعا جاءت شركة أجيليتي وفي المركز الـ 56 ضمن القائمة، وذلك بقيمة سوقية تبلغ 5.1 مليارات دولار، وإجمالي إيرادات 2.8 مليار دولار، وصافي أرباح 284 مليون دولار، وأصول 10.9 مليارات دولار.



وقد تأسست أجيليتي عام 1979 كشركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي، وتقدم المجموعة الخدمات اللوجيستية وخدمات الرقمنة الجمركيـــــــة، وخدمات البنية التحتية للمناطق النائية، والخدمات اللوجستية الخاصة بالوقود، وإدارة العقارات والمرافق التجارية في أكثر من 65 دولة.



5- بنك بوبيان



في المركز الخامس كويتيا والـ 68 ضمن القائمة، جاء بنك بوبيان بإجمالي قيمة سوقية 8.6 مليارات دولار، وإيرادات تبلغ مليار دولار، وصافي أرباح 177 مليون دولار، وإجمالي أصول 25.7 مليار دولار.



وقد تأسس بنك بوبيان الذي يتيح خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالكويت في عام 2004، ويعمل حاليا من خلال 48 فرعا و2.266 موظفا، ولدى البنك 3 شركات تابعة: بوبيان للتأمين التكافلي، وبوبيان كابيتال للاستثمار، وبنك لندن والشرق الأوسط.



6- مجموعة بنك برقان



جاءت مجموعة بنك برقان في المركز السادس كويتيا والـ 77 ضمن القائمة، حيث تبلغ قيمتها السوقية 2.4 مليار دولار، وإجمالي الإيرادات 1.4 مليار دولار، وصافي الأرباح 191 مليون دولار، والأصول 23.4 مليار دولار.



وقد تأسست مجموعة بنك برقان في عام 1977 من قبل حكومة الكويت، قبل خضوعها للخصخصة في عام 1997. ولديها اليوم 127 فرعا و284 جهاز صراف آلي في الكويت وتركيا والجزائر وتونس.



7- بنك الخليج



في المركز السابع كويتيا والـ 81 ضمن القائمة جاء بنك الخليج، حيث بلغت قيمته السوقية 3 مليارات دولار، وإيراداته 925 مليون دولار، وصافي الأرباح 202 مليون دولار، والأصول 22.4 مليار دولار.



ولدى بنك الخليج الذي أسس عام 1960 أكثر من 50 فرعا في الكويت، وفي يناير 2023، أعلن البنك وكامكو إنفست عن إصدار سندات مقومة بالدينار الكويتي، لشركة مشاريع الكويت (القابضة)- كيبكو بقيمة 537 مليون دولار.



8- البنك التجاري الكويتي



في المركز الثامن كويتيا والـ 90 ضمن القائمة جاء البنك التجاري الكويتي، حيث تبلغ قيمته السوقية 3.3 مليارات دولار، وإيراداته 605 ملايين دولار، وصافي الأرباح 240 مليون دولار، والأصـــول 14.1 مليــار دولار.



ويعد «التجاري» ثاني أقدم بنك في الكويت، ويقدم خدمات مصرفية واستثمارية إلى جانب الوساطة، من خلال شركة التجــــاري للوساطة المالية التابعة له، وتملك شركة الشـــرق القابضـــة 23.9% من البنــك التجاري الذي يملــك حصـــة 7.3% من بنك بوبيــــان في 9 أبريــل 2023.



9- شركة مشاريع الكويت (كيبكو)



في المركز التاسع كويتيا والـ 91 ضمن القائمة، جاءت شركة مشاريع الكويت (كيبكو)، وذلك بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 2.2 مليار دولار، وإيرادات 3.5 مليارات دولار، وصافي الأرباح 54 مليون دولار، وأصول 37.3 مليار دولار.



وتركز كيبكو بشكل أساسي على الاستثمارات في الخدمات المالية والإعلام والعقارات. وقد توسعت مؤخرا ليشمل نشاطها قطاعات جديـــدة مثل الطاقة، والمواد الغذائية، والرعاية الصحيـــــــة والصناعة، والخدمـــات اللوجستيـــة.