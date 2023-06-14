الرياض ـ «واس»: أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تسهيلات جديدة لتمكين حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة «شنغن» وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، الذين يرغبون في زيارة المملكة، من الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.



وكانت لائحة التأشيرات المعدلة قد منحت استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأميركية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية «شنغن»، على أن يكون قد تم تفعيلها، وذلك بالدخول للدولة المانحة للتأشيرة لمرة واحدة على الأقل.



ويدخل في هذا الاستثناء أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى للقادمين برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأميركية، أو دول الاتحاد الأوروبي، أو في المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى للقادمين برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أي من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.



وأكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح في أثناء وجودهم في المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، لافتة الانتباه إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة أثناء موسم الحج.



ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية، ومعرفة قائمة الدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة، إلى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.sa