أسامة دياب



صرح سفير جيبوتي لدى البلاد عبدالقادر حسين عمر، بأن أعمال القمة العادية الرابعة عشر لرؤساء ودول حكومات الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد IGAD) التي عقدت في جيبوتي 12 يونيو الجاري تحت الرعاية الكريمة من الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، كرست أعمالها للبحث حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة وخاصة الوضع الراهن في جمهورية السودان الشقيقة.



وأضاف عمر: شارك في هذه القمة المهمة رئيس جمهورية كينيا، رئيس جمهورية جنوب السودان، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، رئيس وزراء جمهورية اثيوبيا الديموقراطية الفيدرالية، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزيرا خارجية أوغندا وأريتريا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة.



وأوضح أنه تم اختيار الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي رئيسا لمنظمة إيغاد في دورتها الحالية ولمدة سنة من قبل نظرائه المشاركين في هذه القمة، وذلك للاستفادة من حنكته وخبرته السياسية لمواصلة دوره المعهود في استتاب الأمن بالمنطقة.



وتابع عمر: ان الرئيس إسماعيل جيله أكد أنه خلال رئاسته للمنظمة سيولي اهتماما خاصا بتوطيد السلم والأمن في ربوع المنطقة خاصة في جمهورية السودان الشقيقة.