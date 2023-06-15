بداح العنزي



استكملت اللجنة المشتركة بين اللجنتين الفنية والقانونية اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال مناقشة مشروع لائحة البناء بمشاركة الفريق المكلف بإعداد اللائحة.



وقال د.كمال ان الأعضاء ناقشوا التعديلات المقدمة من البلدية على لائحة البناء، ‏مشيرا إلى أن اللائحة تشمل كل الاستعمالات في الكويت ‏إضافة إلى تنظيم البناء لهذه الاستعمالات، مؤكدا ان إقرارها يحتاج عدة اجتماعات.



‏وبين أن هذا الاجتماع لاستكمال مناقشة الأعمال الخاصة بالبناء والهدم ‏بين كل من المالك والمقاول والمكاتب الاستشارية، لافتا الى ان هناك بعض المقترحات لحل المشكلات ‏التي كانت تقع في السابق بين المقاول والمالك، كما انها تلزم البلدية بالمخططات الرسمية لكل مبنى لتكون متوافرة لأي نزاع مستقبلي كذلك ان تكون سهلة على الملاك.



وتابع: للمكتب الهندسي دور في إعداد التصاميم ‏وتبعات أخرى بعد التنفيذ، مشيرا إلى انها كلها مشمولة باللائحة وتحتاج إلى العديد من الاجتماعات المقبلة لحين الانتهاء من التفصيل الأولي ومن ثم الدخول بالجداول في كل استعمالاتها السكن الخاص والتجاري والاستثماري والحرفي اضافة الى جدول خاص بالمناطق الاستثمارية التي تم انشاؤها.