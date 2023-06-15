وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الجهات المختصة في وزارة الدفاع بالعمل فورا على إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بصرف «البدل النقدي» لإجازات العسكريين من منتسبي الجيش - ضباطا وضباط صف وأفرادا - وذلك تمهيدا لصرفها وفقا للشروط والضوابط المنظمة لاستحقاق هذا البدل. وتأتي توجيهات الخالد بصرف البدل النقدي لإجازات العسكريين بهدف تحقيق الاستفادة والمنفعة لإخوانه من منتسبي الجيش الكويتي «حماة الوطن» ودرعه الحصينة، تقديرا منه وعرفانا لجهودهم التي يبذلونها، وما يقدمونه من عطاء وتضحية في سبيل حفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها.