إقبال لافت على أسهم السوق الأول والمؤشر يرتفع 2.3% بنهاية تعاملات الأسبوع



شريف حمدي



قفزت السيولة المتدفقة لبورصة الكويت خلال جلسة امس بشكل لافت، وذلك على وقع مراجعة دورية لمؤشر فوتسي راسل لأوزان الأسهم الكويتية المدرجة بالمؤشر العالمي، لتتجاوز سيولة امس 85.3 مليون دينار ارتفاعا من 60.4 مليون دينار أول من امس، وتقدر السيولة الأجنبية بنحو 25 مليون دينار تشكل 39% من الإجمالي استقبلتها البورصة خلال مزاد الإغلاق.



وكان سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» الأكثر استحواذا على السيولة امس بـ 14 مليون دينار، تلاه سهم الوطني بـ 11.9 مليون دينار، اما سهم زين فحل ثالثا بسيولة 6.7 ملايين دينار، وسهم بوبيان بـ 5.2 ملايين دينار، إضافة إلى سهم اجيليتي الذي حل خامسا بالترتيب بسيولة اجمالية قريبة من 5 ملايين دينار.



وعلى مستوى التعاملات الاسبوعية، استمر الزخم الشرائي للأسهم القيادية وخاصة المدرجة بالسوق الأول، لتواصل البورصة الكويتية تحقيق المكاسب اللافتة على مستوى كل المؤشرات والمتغيرات، وفي مقدمتها القيمة السوقية التي ارتفعت بنسبة 2.1% من خلال اضافة 858 مليون دينار مكاسب ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 41.36 مليار دينار ارتفاعا من 40.5 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



كما ارتفعت السيولة على ضوء الإقبال على الأسهم ذات القيم السعرية المرتفعة بنسبة 15% بمحصلة اسبوعية 271 مليون دينار ومتوسط يومي 54 مليون دينار وذلك ارتفاعا من 235 مليون دينار بمتوسط يومي 58 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما بأن جلسات الاسبوع الماضي اقتصرت على 4 جلسات جراء تعطل السوق لإجراء انتخابات مجلس الأمة.



فيما قفزت كميات الأسهم المتداولة بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 82%، إذ بلغت كميات التداول خلال الاسبوع 1.277 مليار سهم ارتفاعا من 700 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وأنـهـــت البـورصـــة التعامـــلات الاسبوعيـة على تحقيق المكاسب على مستوى كل المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.3% بإضافة 174 نقطة ليصل المؤشر إلى 7778 نقطة مقارنة بـ 7604 نقطة الاسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 1.4% بإضافة 77 نقطة ليصل المؤشر إلى 5448 نقطة مقارنة بـ 5371 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.1% بمكاسب بلغت 145 نقطة ليصل إلى 7003 نقاط ارتفاعا من 6858 نقطة الأسبوع الماضي.



وعلى مستوى تعاملات الأجانب على الأسهم القيادية المدرجة بالسوق الأول، استمرت حالة الاستقرار خلال الاسبوع، حيث حافظ الاجانب على نسب ملكياتهم في 20 سهما مقابل تقليصها في 6 اسهم، بينما ارتفعت في 5 اسهم، هي ارزان والمباني وميزان والمتكاملة وشمال الزور.



وبلغت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 14 يونيو الجاري نحو 5.17 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.05 مليارات دينار الأسبوع الماضي.