بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وفي إطار سعيه الدائم لخدمة عملائه على نحو أفضل وحرصا منه على توفير جهدهم ووقتهم، أعلن البنك التجاري الكويتي تقديم خدمة توصيل العيادي لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية وعملاء حساب اساس وذلك من خلال خدمة «Cash Xpress» عن طريق تطبيق التجاري على الهواتف الذكية وخدمات التجاري المصرفية عبر الانترنت «أون لاين».



وتعقيبا على هذه الخدمة، قالت نورا كايد مساعد مدير عام - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التجاري الكويتي: «يقدم التجاري هذه الخدمة ضمن خدماته المميزة المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية وعملاء حساب اساس بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك بما يوفر عليهم عناء الازدحام والذهاب إلى فروع البنك».



ولفتت إلى أن خدمة توصيل العيادي تأتي ضمن باقة المزايا والخدمات المتنوعة التي يحرص البنك على تطويرها بما يوفر خدمة مميزة لعملائه.



وأضافت كايد أن خدمة توصيل العيادي حصرية لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية وعملاء حساب اساس وأن الحد الأدنى لطلب الخدمة هو 200 دينار والحد الأقصى لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية هو 10،000 دينار كويتي، وأما الحد الأقصى لعملاء حساب اساس فهو 2000 دينار، مبينة أن هذه الخدمة متاحة للطلبات التي يتم تقديمها حتى 25 يونيو 2023.



هذا، وتتوافر العيادي في جميع الافرع للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق الخزائن الذكية «T-locker» الخاصة بالبنك التجاري.