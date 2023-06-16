أصدرت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية التقرير النهائي بشأن الاطلاع على الانتخابات النيابية لمجلس الأمة 2023. وجاء التقرير كالتالي:



بتكليف مباشر من مجلس الوزراء لجمعية النزاهة الوطنية الكويتية لمتابعة سير عملية الانتخابات البرلمانية لمجلس الامة 2023 وهذا التكليف يأتي من ايمان القيادة العليا بالدولة بدور مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور فعال وحيوي في عملية المراقبة.



جمعية النزاهة الوطنية الكويتية قامت بشكل مباشر بعد صدور مرسوم الدعوة للانتخابات بالعمل بهذا التكليف ووضع خطة عمل وتشكيل فرق ميدانية وإعلامية وقانونية حتى يتم انجاز هذه المهمة التي بدأت بعد صدور المرسوم من خلال التواجد بمقر إدارة تسجيل المرشحين بوزارة الداخلية، والتواجد خلال عشرة أيام فترة تسجيل المرشحين ومتابعة شطب بعض المرشحين من خلال الفرق القانونية التي رصدت عملية التسجيل والشطب، واستمر عمل الجمعية بمتابعة الحملات الإعلامية والبرامج الانتخابية التي كانت اقل تفاعلا من الانتخابات السابقة لقلة المرشحين.



1 - الإطار القانوني لمهمة متابعة سير الانتخابات



حدد مجلس الوزراء مهمة جمعيات النفع العام في الاطلاع على الانتخابات النيابية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بناء على قانون الانتخاب والقوانين المنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتقوم جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بمهمة الاطلاع وتسجيل الملاحظات حسب المعايير المحلية.



2 - المعايير الدولية



تشمل المعايير الدولية للانتخابات المبادئ العامة الواردة في المعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك التي تشير للانتخابات العامة، ويشمل كذلك التعليقات والإيضاحات التي تصدرها هيئات دولية خاصة بالانتخابات، بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية الخاصة بتنظيم ومراقبة الانتخابات.



3 - نطاق العمل



حددت دعوة مجلس الوزراء لجمعات النفع العام بمهمة الاطلاع على العملية الانتخابية، حيث يحدد نطاق عمل الاطلاع على سير العملية الانتخابية منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات النيابية وإجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح والانتخاب وإعلان النتائج وما يصاحب الحملات الانتخابية من ملاحظات، حيث تعني مهمة الاطلاع بمدى نزاهة وشفافية الانتخابات التي تم إجراؤها في 6 يونيو 2023.



4 - الفرق العاملة لجمعية النزاهة الوطنية الكويتية في الاطلاع على الانتخابات



شكلت جمعية النزاهة عدة فرق للعمل في مهمة الاطلاع على الانتخابات النيابية منها فريق فني وقانوني وفريق اعلامي وخمسة فرق ميدانية انتشرت في مراكز الاقتراع واللجان الرئيسية لفرز الأصوات وإعلان النتائج.



5 - حملة نبيها نزاهة



استجابة لخطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد للمواطنين بإعلاء مسؤولياتهم ومراعاة الله والضمير في اختيار أعضاء مجلس الأمة، أطلقت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية حملة توعوية إعلامية «نبيها نزاهة».



6 - حملة جرائم الانتخابات



أطلقت وزارة الداخلية حملة وخطا ساخنا لاستقبال جميع جرائم الانتخابات وقامت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بدعم هذه الحملة.



7 - إعلام الناخبين



التزام إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية وكذلك القنوات الإعلامية الرسمية بإعلان كل المواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية من إجراءات الترشيح والانتخاب كما ساهمت القنوات الإعلامية الرسمية والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة والصحف الورقية بدور توعوي ممتاز.



8 - سجل الناخبين



يتبع قانون الانتخاب الكويتي مبدأ التسجيل الطوعي للناخبين ويتم تسجيل وتحديث التسجيل والطعن على سجلات الناخبين في مواعيد محددة من كل عام.



9 - الترشح للانتخابات



تم فتح باب استقبال طلبت الترشيح لانتخابات مجلس الأمة في المواعيد المعلنة، وأبدت إدارة الانتخابات استعدادات ممتازة لاستقبال المرشحين بمن فيهم اشخاص تم ايقافهم.



10 - نشاطات الحملات الانتخابية



تابعت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية مجريات الحملات الانتخابية للمرشحين التي اتسمت بالالتزام بإجراءات التراخيص للمقرات الانتخابية.



11 - يوم الانتخاب



شهد يوم الاقتراع اقبالا كبيرا من الناخبين خصوصا جيل الشباب، حيث بلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الجداول الانتخابية 795911 ناخبا وناخبة وتمت عملية الاقتراع في جميع اللجان وعمليات الفرز وإعلان النتائج بشكل سلسل وسريع، ولكن في بطء في بعض من اللجان بسبب ازدياد الاعداد بعد مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية.