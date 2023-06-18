عبدالعزيز الفضلي



في إطار سعيه إلى فتح المجال للجميع وبشكل عادل، أصدر مدير منطقة الفروانية التعليمية محمد العجمي نشرة، دعا من خلالها مديري المدارس بمراحلها المختلفة إلى التعميم على جميع الهيئة التعليمية لمن يرغب بالتسجيل كملاحظ أو كمصحح لاختبارات الدور الثاني للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2022م خلال الفترة من تاريخ 5/7/2023 حتى تاريخ 16/7/2023م.



وقال العجمي في النشرة التي تلقت «الأنباء» نسخة منها «لمن يرغب بالتسجيل يتم من خلال مسح الرمز QR وتسجيل البيانات بحد أقصى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري وفي حال الرغبة بالاعتذار يتم الحضور لمراقب الامتحانات وشؤون الطلبة بالمنطقة التعليمية بحد أقصى يوم الاثنين الموافق 26 الجاري ولن يقبل أي اعتذار بعد هذا التاريخ».