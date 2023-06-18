شاركت جامعة الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والمركز العلمي، وخفر السواحل، ومركز الغوص الواحد في إطلاق السلحفاة البحرية الثالثة التي أعلن عنها نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة د.عبدالله الزيدان.



وتعد السلحفاة البحرية الخضراء من الحيوانات المهددة بالانقراض، وسعيا للمحافظة عليها تم إطلاقها في مياهنا الإقليمية بعد تأهيلها في المركز العلمي، حيث قامت د.أماني الزيدان عضو هيئة التدريس بقسم العلوم البيولوجية في جامعة الكويت بأخذ البيانات والعينات البيولوجية اللازمة لإنجاح أهداف مشروع تتبع السلاحف الخضراء بالأقمار الصناعية.



وتكمن أهمية المشروع في وضع أول قاعدة بيانات للسلاحف المهاجرة المهددة بالانـقــراض وبـصـمـتـهــا الوراثية، ضمن مشروع لدراستها والمحافظة عليها من الانقراض. وفي هذا الصدد، شكر فريق الجامعة جميع الجهات المعنية على جهودها وتعاونها ومساهمتها في المحافظة على التنوع البيولوجي. ودعا المواطنين والمقيمين الى المحافظة على البيئة لاستدامة الموارد الطبيعية في دولتنا الحبيبة.