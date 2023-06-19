أعلن مستشفى جابر الأحمد نجاح قسم الجراحة في استخدام أحدث الشبكات الجراحية لأول مرة في الكويت والتي تسمى «الشبكة الذكية» المصممة لإصلاح الفتق الجراحي وإعادة بناء جدار البطن للمرضى الذين يعانون جراء درجات متقدمة من الفتاق.



وقال رئيس قسم الجراحة بالمستشفى د.سليمان المزيدي في تصريح صحافي أمس إن هذه الشبكات تتميز بتركيبتها الفريدة والمميزة التي تتكون من طبقتين داخلية وخارجية تتوسطهما مادة PTFE التي بدورها تجعل الشبكة هي الأقوى وتقلل حدوث الالتصاقات. وأضاف المزيدي أن إجراء الجراحة يعتبر إنجازا كبيرا للمستشفى ويمثل بداية لإجراء جراحات أخرى أكثر تعقيدا، موضحا أن الجراحة تمت خلال ورشة عمل جراحية لإصلاح فتق جدار البطن المعقدة عن طريق المنظار الجراحي، لافتا إلى أن الكويت تحتل المرتبة الأولى عالميا في ارتفاع نسبة السمنة والمرتبة الثالثة في انتشار مرض السكري، مما يزيد احتمالات حدوث فتاق في جدار البطن بنسبة عالية ويؤثر سلبا على سرعة التئام الجرح بعد إجراء عملية إصلاح الفتق بالشبكات الجراحية التقليدية.



وأشار إلى سعي مستشفى جابر الأحمد جاهدا للاستفادة من أحدث التقنيات الحديثة لإجراء العمليات للمرضى بمساعدة الخبرات العالمية خصوصا الحالات المتقدمة.



من جانبه، أكد اختصاصي أول جراحة عامة ومناظير د.عمر الشريف في تصريح مماثل أن التقنية الحديثة لها فوائد عديدة وكثيرة، أهمها الابتعاد عن المشرط الجراحي التقليدي.



وبين الشريف أن ذلك من شأنه تقصير فترة المكوث في المستشفى وتقليل الاعتماد على المسكنات الطبية، إضافة إلى أن استخدام هذه التقنية الحديثة لا يحتاج إلى وضع أنابيب تصريف بعد إجراء العملية.