صدر اليوم الأحد مرسوم بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

.. وفيما يلي السير الذاتية لأعضاء التشكيل الحكومي الجديد:

- سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.. رئيس مجلس الوزراء:

من مواليد الكويت عام 1956 وهو نجل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

حصل سموه على بكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.

كما عين سموه بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظا لمحافظة حولي وتقلد العديد من المناصب القيادية.

وفي نوفمبر 2020 صدر أمر أميري بتولي فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وفي مارس 2022 صدر أمر أميري بتعيين فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

وفي 24 يوليو 2022 صدر أمر أميري بتعيين فريق أول م.الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وفي 1 أغسطس 2022 صدر أمر أميري بمخاطبته بلقب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وفي 16 أكتوبر صدر مرسوم أميري بإعادة تشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وفي 9 أبريل 2023 صدر مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

- الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية:

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من بريطانيا وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع بموجب مرسوم أميري صدر في مارس 2022 وفي 24 يوليو 2022 أسندت إليه وزارة الداخلية بالتكليف بالإضافة إلى منصبه.

وفي 16 أكتوبر 2022 صدر مرسوم بتعيينه في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفي 19 ديسمبر 2022 تم تكليف الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال وزير الدفاع.

وفي 9 أبريل 2023 صدر مرسوم بتعيينه في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة.

وكان الشيخ طلال الخالد قد شغل في مارس 2019 منصب محافظ العاصمة وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.

وعمل الشيخ طلال الخالد في شركات القطاع النفطي منذ عام 1983 بشركة نفط الكويت ثم مؤسسة البترول الكويتية حيث عين بمنصب المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعلاقات العامة والإعلام عامي 2001 و2002 ثم المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والإعلام بالإضافة إلى مسؤوليته عن دائرة العلاقات العامة وتولى مسؤولية الإشراف على دائرة العلاقات العامة وإدارة مشاريع المؤسسة ومكتب المؤسسة بواشنطن بين 2002 و2004.

ثم عين عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بين 2004 و2007.

وخلال عمله في المؤسسة كان رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للخدمات البترولية في شركة خدمات القطاع النفطي ثم العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام ما بين 2007 و2013 قبل أن ينتقل إلى شركة ناقلات النفط الكويتية ليصبح رئيس مجلس إدارة الشركة ثم الرئيس التنفيذي لها حتى عام 2019.

- الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح.. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع:

من مواليد 1963 ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

وعين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ومديرا عاما لها بدرجة وزير.

وفي 14 فبراير 2001 عين وزيرا للإعلام كما تم تعيينه وزيرا للنفط بالوكالة في 10 فبراير 2003.

وفي 14 يوليو 2003 عين وزيرا للطاقة.

وفي 15 سبتمبر 2004 قرر المؤتمر الوزاري لمنظمة (أوبك) تعيينه رئيسا للمنظمة.

وفي أبريل 2005 عين وزيرا للطاقة ووزيرا للصحة بالوكالة.

وفي 2006 عين رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.

وعين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الإسكان.

وفي 8 مايو 2011 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية كما تقلد العديد من المناصب الرياضية المحلية والدولية.

- عيسى أحمد محمد الكندري.. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة:

من مواليد 1963 وحاصل على دبلوم المعهد التجاري تخصص بنوك.

عين وزيرا للمواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عام 2013 ووزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية في ديسمبر عام 2020 واستمر في المنصب في الحكومة التي تشكلت في مارس عام 2021.

وفي 29 ديسمبر 2021 صدر مرسوم بتعيينه وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

كان عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعمل قبلها في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خبير تطوير وبحوث وفاز بعضوية مجلس الأمة للأعوام 2013 و2016 و2020 و2022 (المبطل) و2023 وشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة في عام 2016 وهو عضو جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية الصحافيين العرب وجمعية حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

- الدكتور سعد حمد ناصر البراك.. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار:

حاصل على درجة الدكتوارة في إدارة نظم تقنية المعلومات عام 2001 من جامعة لندن وماجستير في هندسة الأنظمة الصناعية عام 1982 من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1977 من الجامعة ذاتها.

وهو نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ أكتوبر 2018 وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية منذ 2019 وكذلك نائب رئيس مكتب الإنماء الاجتماعي التابع للديوان الأميري.

وشغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين بين 2002 و2010 وتقلد المناصب نفسها في عدد من الشركات.

نال جائزة الشخصية التنفيذية المتميزة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط لعام 2005 وجائزة رجل أعمال العام في المجال الإلكتروني عام 2003 وجائزة الإنجاز مدى الحياة عام 2007.

- فهد علي زايد الشعلة.. وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات:

من مواليد عام 1965 حاز الإجازة الجامعية في مجال الجغرافيا بتقدير جيد جدا ودبلوم المساحة في كلية التكنولوجيا بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

صدر مرسوم في أبريل 2023 بتعيينه في منصب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات.

عين في 2018 وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وزير دولة لشؤون البلدية.

تدرج الشعلة في المناصب الوظيفية في بلدية الكويت ما بين عامي 1988 و1991 ثم انتقل إلى العمل في الأمانة العامة للمجلس البلدي كما تولى منصب مراقب الشؤون الفنية في إدارة نزع الملكية وتدرج فيها حتى تولى منصب وكيل وزارة في الإدارة عام 2011.

وشارك في عدد من لجان العمل والمؤتمرات والندوات الدولية المتخصصة كما عمل عضوا في جدول المحكمين بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخبيرا في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

- عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري.. وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية:

حاصل على شهادة بكالوريوس علم نفس مساند علوم سياسية - كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت وتولى منصب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2020 واحتفظ بنفس المنصب في الحكومة التي تشكلت في مارس 2021.

وفي 16 أكتوبر 2022 أعيد تعيينه في نفس المنصب.

وفي أبريل 2023 صدر مرسوم بتعيينه في المنصب نفسه.

تقلد منصب المدير العام للهيئة العامة للشباب عام 2016 والوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب 2014-2015 ومدير إدارة المكتب الفني لمكتب وزير الإعلام 2012 ومراقب مكتب وكيل وزارة الإعلام 2011 وملحق إعلامي بالمكتب الإعلامي الكويتي في الرباط 2004-2007.

- الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي.. وزير الصحة:

حاصل على درجة الدكتوراة فى تخصص الزمالة في طب الأطفال (البورد الكويتي) من معهد الكويت للاختصاصات الطبية ودرجة الدكتوراة في الطب (MD) من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين ودرجة البكالوريوس في العلوم الأساسية من الجامعة نفسها.

عين في 16 أكتوبر 2022 وزيرا للصحة.

وفي أبريل 2023 صدر مرسوم بتعيينه في المنصب نفسه.

عمل استشاري أطفال ومدير مستشفى وارة في القطاع الأهلي ومدير مركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية ومدير مركز الرعاية التلطيفية بالمنطقة نفسها ومدير مستشفى مبارك الكبير ومدير منطقة الجهراء الصحية بالإنابة ومدير مستشفى الجهراء.

- الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز.. وزير الأشغال العامة:

حاصلة على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت وماجستير الهندسة المدنية من جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة - تركيا ودكتوراة الفلسفة في الهندسة المدنية من جامعة كولومبس أوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية.

عينت في 16 أكتوبر 2022 وزيرا للأشغال العامة وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

صدر مرسوم في 9 أبريل 2023 بتعيينها في منصب وزير الأشغال العامة.

عملت أستاذا مساعدا في جامعة الكويت وهي عضو في مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كما عملت مهندسا اختصاصيا مدنيا ومهندس ارتباط للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بإدارة التنفيذ ومهندس تخطيط وبرامج زمنية ومهندس مشروع.

- الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني.. وزير التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت ودرجتي الماجستير والدكتوراة في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس.

عين في 16 أكتوبر 2022 وزيرا للتربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

صدر مرسوم في أبريل 2023 بتعيينه في منصب وزير التربية وزير التعليم العالي.

وشغل منصب المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وعمل أستاذا مساعدا بقسم الهندسة الكيميائية وعميد القبول والتسجيل بالتكليف والعميد المساعد للقبول والتسجيل ومدير برنامج الماجستير بقسم الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت والملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت لدى واشنطن.

- الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.. وزير الخارجية:

حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير من الجامعة الأمريكية في بيروت.

عين في 16 أكتوبر 2022 في نفس المنصب.

وفي 9 أبريل 2023 في المنصب نفسه.

عمل سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية حتى 2022.

وكان عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بدرجة وزير مفوض ثم عمل سفيرا للكويت لدى جمهورية كوريا من عام 1998 حتى 2001 وعمل قبل ذلك في مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وملحقا دبلوماسيا في وزارة الخارجية.

- محمد عثمان محمد العيبان.. وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب:

حاصل على بكالوريوس العلوم الإدارية - مسار تمويل ومنشآت مالية.

صدر مرسوم في 9 أبريل 2023 بتعيينه في منصب وزير التجارة والصناعة.

تولى منذ عام 2014 منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار وكان رئيسا لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة وأسندت إليه رئاسة وعضوية عدد من مجالس ادارة الشركات.

- مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري.. وزير المالية:

حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الكويت عام 1986 ودرجة الماجيستير في 1990.

صدر مرسوم في 9 أبريل 2023 بتعيينه في منصب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

تولى نائب مدير الاستثمار لشؤون الصناديق الاستثمارية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

عمل عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- الدكتور جاسم محمد عبدالله الاستاد.. وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة:

عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وشغل منصب نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالإنابة وعضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم.

- فالح عبدالله عيد فالح الرقبة.. وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان:

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى شهادة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت.

عمل في سوق الكويت للأوراق المالية وتقلد العديد من المناصب منها مدير السوق.

كما عمل في الشركة الكويتية للمقاصة وشغل منصب نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية.

وشغل أيضا عضوية العديد من مجالس الإدارت في شركات مالية واستثمارية.

- فراس سعود المالك الصباح.. وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة:

شغل منصب الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة. (النهاية)