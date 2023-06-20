الياسين: تعزيز قيم الولاء والوفاء ونشر معاني الوسطية والوطنية لشخصيات كويتية خالدة

الجوعان: نصائح وتجارب الكبار يجب أن تبقى عالقة في أذهاننا ندبر بها شؤوننا ونحتذيها



عاطف رمضان



كرم المؤتمر الوطني الحادي والعشرون «من الكويت نبدأ... وإلى الكويت ننتهي» 12 شخصية كويتية من مختلف أطياف المجتمع من الذين رحلوا عن عالمنا الى الرفيق الأعلى تاركين بصمات واعمالا وطنية جليلة في مختلف المجالات.



ففي حفل أقيم لتكريم أسر وعائلات النخبة المكرمة من عوائلنا الكويتية العريقة في مسرح مكتبة البابطين للشعر العربي ألقى رئيس لجنة الإشراف العليا للمؤتمر الوطني الحادي والعشرين «من الكويت نبدأ... وإلى الكويت ننتهي» المحامي يوسف الياسين، كلمة توجه خلالها إلى المولى عز وجل أن يحفظ لنا أميرنا الغالي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وأن يحفظ هذا الشعب الأصيل ويجمعنا على قلب رجل واحد.



وأضاف الياسين ان المؤتمر يقام تحت شعار مقولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد: «أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا».



وزاد الياسين كما نسترشد بمقولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والتي نعتبرها استشرافا ونهجا وطنيا عندما قال سموه: «شعب الكويت الوفي أنتم لا غيركم بوحدتكم الوثقى وبروحكم العالية السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز، فالوحدة الوطنية سياج يحمي الكويت والكويتيين وحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات».



وأشار الى ان رسالة المؤتمر تتنادى من دواخلنا مفصحة «الوطنية، أصالة الآباء، امتداد للأبناء) والتي أجدها متمازجة تمام التمازج مع شعار المؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»، لافتا الى ان المؤتمر يعزز قيم الولاء والوفاء للكويت وينشر معاني الوسطية والوطنية ويحيي سيرا وقدوات لشخصيات كويتية خالدة ومعرفين بمناقبهم ومآثرهم.



وأعرب الياسين عن شكره لأعضاء لجنة الإشراف العليا للمؤتمر وهم: المحامية كوثر الجوعان، وصالح المسباح والمستشار فواز المناور ويوسف القطامي ومحمد بن صعنون ووليد حمادة، ومنيرة الحوال، كما شكر أسر المكرمين والمشاركين والمشاركات من الأفراد والشركات والمؤسسات والرعاة الإعلاميين. وختم الياسين قائلا: لابد أن نحرص جميعا وأن نتمسك بالوحدة الوطنية فهي السلاح والحصن الحصين أمام كل متربص يضمر السوء لهذا الوطن وأن نتجاوز خلافاتنا ونتسامى على جراحنا من أجل هذا الوطن الغالي.



سلوك حضاري



من جانبها، قالت عضو اللجنة الاستشارية العليا للمؤتمر المحامية كوثر الجوعان ان التكريم ظاهرة ثقافية وسلوك حضاري في حياة أي مجتمع كونه يوفر دور المحتفى به كقدوة تحتذى فضلا عن أنه يحفز ويحافظ على التوازن الفكري والنفسي للنخب من أبناء الوطن.



وأضافت الجوعان: علينا استثمار جميع الجهود الوطنية من أجل استقرار البلاد والالتفاف حول قيادتنا وشرعيتنا الوطنية، مشيرة الى ان الكويت بلد حرية الرأي المسؤول الذي يحترم الرأي الآخر.



وزادت قائلة: يحضرني ونحن على مشارف ذكرى استقلال الكويت يوم 19 يونيو الجاري قول الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم والذي لأهميته قام بتكراره ثلاث مرات بحضور نواب الأمة وتحت قبة البرلمان وكرر على مسامعهم هذا القول: (تهدى الأمور من أهل الرأي ما صلحت وإن تولت فبالأشرار تنقاد). وأوصت الجوعان وزارة الاعلام بتضمين برامجها رسالة هذا المؤتمر وشخصياته، وتضمين مادة التربية الوطنية ايضا رسالة هذا المؤتمر وشخصياته منذ انعقاده، فهذه هي التربية الوطنية الصحيحة.



الكويت تجمعنا



من جانبه، ألقى مدير مركز تعزيز الوسطية د.عبدالله الشريكة كلمة بعنوان «الكويت تجمعنا» أشار خلالها الى ان الكويت بلد الإنسانية والاعمال الخيرية والمحبة وانها تحترم الجار، معربا عن شكره لمن ساهم في المؤتمر الذي يذكرنا بهؤلاء البررة من المواطنين.



وأضاف ان الكويت تتمتع بحسن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، داعيا الله تعالى ان يحفظ أسرة الحكم الكريمة وان يحفظ الكويت وشعبها.



هذا وألقى الشاعر يوسف الشطي «الغشمشم» قصيدة عن الكويت. كما ألقت فتوح المطوع كلمة بعنوان «عمار ياكويت» عبرت خلالها عن حبها للكويت ومكانتها بين الدول واعمالها الخيرية في شتى بقاع الأرض ودورنا جميعا للحفاظ عليها.



وعرض فيلم وثائقي عن سير المكرمين، كذلك تم تقديم اوبريت وطني عن الكويت، وتم تكريم عائلات الرموز المكرمة والشركات الراعية واللجان التطوعية.



الشخصيات الوطنية المكرمة



1 ـ المؤسس والمحب لعمل الخير: محمد يوسف عبدالرحمن الرومي.



2 ـ النائب والوزير والمهندس المتميز: عبدالرحمن خالد صالح الغنيم.



3 ـ النوخذة: يعقوب خلف إبراهيم اليتامى.



4 ـ التاجر الأمين: مساعد يوسف عبدالهادي الميلم.



5 ـ المربية الفاضلة: لطيفة عبدالوهاب محمد السنان.



6 ـ النوخذة: محمد بن مدعج بن مبارك المدعج.



7 ـ بطل المقاومة الكويتية: عبدالجبار منصور محمد زمان معرفي.



8 ـ النائب والوزير والمحامي المتميز: علي أحمد إبراهيم البغلي.



9 ـ أم المعاقين: موضي سلطان بن عيسى القناعي.



10 ـ الناشطة الوطنية: عزيزة محمد سليمان البسام.



11 ـ السفير المتميز: غازي محمد أمين الريس.



12 ـ الأديب والشاعر: فاضل خلف حسين التيلجي.



أسماء المكرمين من الرعاة الأفراد والشركات والمؤسسات



الراعي الاستراتيجي:



مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.



الراعي الماسي:



مجموعة الرومي القابضة.



الراعي الذهبي:



شركة ورثة عبدالرحمن الغنيم لتجارة الجملة والتجزئة.



الراعي الفضي:



مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار. مجموعة شركات د.يوسف مساعد الميلم وأولاده. د.عبداللطيف السنان. عائلة النوخذة يعقوب خلف اليتامى. شركة ستوديو معرفي. د.عبدالمحسن مدعج المدعج. مجوهرات الفارس.



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