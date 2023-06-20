ماضي الهاجري - سلطان العبدان



رغم ما بذلته اللجنة الثلاثية المكلفة بالتنسيق بين أعضاء مجلس الأمة من جهد واضح لتحديد عضوية اللجان البرلمانية عن طريق التزكية، إلا أن الإقبال النيابي على بعض اللجان حال دون إتمام عملية التزكية الكاملة لها، الأمر الذي سينتج عنه حسم 3 منها من خلال الانتخاب واختيار الباقي عن طريق التزكية.



مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»، ان اللجنة الصحية ولجنة التعليم والثقافة والإرشاد ولجنة الميزانيات والحسابات الختامية عليها إقبال كبير من قبل الأعضاء، حيث لم يتم التوافق على عضويتها من خلال التزكية، وسيتم اختيار أعضائها من خلال الانتخاب بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر المقررة اليوم الثلاثاء.



هذا، وشددت المصادر على ان إقبال النواب على هذه اللجان وإفصاحهم عن مشاريعهم التي يعتزمون تقديمها وتنفيذها يبشر بالخير نحو مزيد من الإنجاز خلال المرحلة المقبلة.