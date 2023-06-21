تحصل لاعبو المنتخب الباكستاني لكرة القدم على تأشيرات دخول إلى الهند، حيث سيواجهون البلد المضيف اليوم في أول مباراة لهم على الأراضي الهندية منذ العام 2014، بحسب ما أكد مسؤولون.



وستكون المباراة بين البلدين انطلاقة لبطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم.



ونادرا ما يتواجه البلدان في مباريات على أرضيهما في أي رياضة، بسبب التوترات السياسية المتواصلة منذ فترة طويلة والتي تفاقمت جراء الهجمات المسلحة في مومباي عام 2008.



وأحيت مشاركة باكستان في حدث بنغالور الآمال في أن تشارك إسلام آباد في بطولة العالم للكريكيت التي تستضيفها الهند في وقت لاحق من العام الحالي، بعدما هددت في وقت سابق بمقاطعة المسابقة.



وقال قائد المنتخب الباكستاني يوسف بات لوكالة فرانس برس «بصفتنا كرياضيين مخلصين، نتفهم قوة الرياضة في تجاوز الحدود السياسية وتعزيز العلاقات القوية بين الأمم».



وأضاف متحدثا من موريشيوس، حيث شاركت باكستان في حدث يضم أربع دول، «سنقدم أداء جيدا على الرغم من عدم النوم وإرهاق السفر. وسنحاول خارج الملعب كسب القلوب لتخفيف التوتر».



وحصل أعضاء الوفد الباكستاني المكون من 32 شخصا على تأشيراتهم، في وقت متأخر من يوم الاثنين.



وكانت آخر مرة لعبت فيها باكستان كرة القدم في الهند في العام 2014، عندما تعادلا في مباراتين، لكنهما تواجها أيضا في بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بنغلاديش عام 2018، حيث فازت الهند 3-1.



وتنطلق بطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم والتي تضم ثماني دول الأربعاء، إذ تأتي باكستان في المجموعة الأولى إلى جانب الهند والكويت ونيبال، بينما تضم المجموعة الثانية لبنان وجزر المالديف وبوتان وبنغلاديش.