دشنت رابطة طب الأطفال الكويتية حملة «أنا أقدر» ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأنيميا المنجلية، بالإضافة إلى ماراثون بمشاركة نحو 30 طفلا من المصابين وأسرهم والأطباء المتخصصين.



وقالت رئيس رابطة طب الأطفال الكويتية ورئيس قسم أمراض الدم وسرطان الأطفال وزراعة الخلايا الجذعية بمستشفى البنك الوطني د.سندس الشريدة في تصريح صحافي أمس إن أنيميا الدم المنجلي حالة مرضية تؤثر في شكل خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى أجزاء الجسم.



وأوضحت الشريدة أنه عادة ما تكون خلايا الدم الحمراء مستديرة ومرنة، مما يسهل حركتها في الأوعية الدموية لكن في حال الإصابة بفقر خلايا الدم المنجلية تتخذ الخلايا الحمراء شكلا منجليا أو هلالا وتصبح صلبة ولزجة مما قد يبطئ تدفق الدم أو يمنعه، لافتة إلى وجود العديد من المؤشرات المصاحبة للمرض والتي عادة ما تظهر في عمر ستة أشهر تقريبا وتتغير بمرور الوقت، وتختلف كذلك من شخص لآخر ومنها فقر الدم ونوبات من الألم وتورم اليدين والقدمين وحالات العدوى المتكررة وتأخر النمو أو البلوغ ومشاكل الإبصار.



وحذرت من أن فقر الدم المنجلي يؤدي إلى الإصابة بعدد من المضاعفات مثل السكتة الدماغية ومتلازمة الصدر الحادة وفرط ضغط الدم الرئوي وتلف الأعضاء والإنجاز الطحالي والعمى وتقرح الساقين والحصوات الصفراوية والتخثر الوريدي العميق ومضاعفات الحمل.