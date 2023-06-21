لا مجال لهدر الجهد والوقت في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات ولن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور

رئيس الوزراء: الحكومة ستقدم فوراً برنامج عمل واقعياً محدد الملامح وقابلاً للتنفيذ يراعي الأولويات والمستهدفات والاتجاهات التنموية

السعدون بعد تزكيته رئيساً: ضرورة استمرار المجلس في عمله حتى إقرار القوانين المتفق عليها والرغبة بالتعاون موجودة لدى النواب



حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل



أكد سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أنه «لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات».



وشدد سموه في النطق السامي بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، على «أننا لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور ونحن على ثقة بإدراككم ووعيكم لما نواجهه من تحديات ماثلة وبحرصكم على البر بقسمكم العظيم وحمل الأمانة الغالية وتجسيد التعاون والارتقاء لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم أهل الكويت ليظل وطننا العزيز كما عهدناه منارة للإنسانية ومحطة للديبلوماسية ورائدا للتنمية».



وقال سموه إنه «بعد أن قال الشعب صدق كلمته وأثبت وفاءه لقيادته التي تقدره وتحترم كامل إرادته واستجاب لتصحيح المسار وعلم أن الإصلاح سبيل النهضة والاستقرار وبعد أن عدنا للأمة مصدر السلطات لاختيار أعضاء مجلس الأمة نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل معا من اجل هدف واحد ومصلحة واحدة، يجمعنا كيان عظيم اسمه الكويت».



من جانبه، شدد رئيس السن النائب مرزوق الحبيني في كلمته على «أننا وفي هذه الحقبة الحساسة من تاريخ الكويت نصبو إلى نقل البلد لمرحلة جديدة والتعاون والنأي بالبلد عن حالة الخلاف لمجرد الاختلاف، مشيرا الى ضرورة أن يعمل المجلس والحكومة في تناغم تام بما يعلي شأن الوطن على أن تكون المرجعية للدستور».



بدوره، أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الخطاب الأميري، أن الحكومة التزاما منها بإحداث نقلة نوعية في العمل الإيجابي وتوطيد العلاقة المثمرة مع المجلس ستتقدم فورا ببرنامج عملها تنفيذا لحكم المادة (98) من الدستور، على أن يكون برنامج عمل واقعيا محدد الملامح وقابلا للتنفيذ يراعي الأولويات والمستهدفات والاتجاهات التنموية العامة ووفق برنامج زمني معين ويعكس التوجهات الجادة لمواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين، ويحقق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية المطلوبة، ويعالج ما يشوبها من تشوهات واختلالات. وأضاف: من أولويات برنامج عمل الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو تهيئة بيئة الأعمال الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية في شمال وغرب وجنوب البلاد بمساحة إجمالية تقدر بـ 19 كيلومترا مربعا تضم كل مقومات الاستثمار المحفز ضمن قطاعات تجارية وخدمية وصناعية وتخزينية وبيئية وفق معايير دولية وبشراكة عالمية مع منح القطاع الخاص الكويتي دورا في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وفقا لرؤية 2035.



وبعد مغادرة سمو نائب الأمير وولي العهد المجلس استؤنفت الجلسة وتمت تزكية النائب أحمد السعدون رئيسا للمجلس، وتلقى تهاني النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء بعد أن القى كلمة أكد فيها ضرورة أن يستمر المجلس في عمله حتى إقرار القوانين المتفق عليها، مشددا على أن الرغبة في التعاون موجودة لدى النواب.