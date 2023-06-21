الفارس: مكافأة من 100 إلى 200 دينار.. والعمل 4 ساعات والاختيار بالقرعة

محمد راتب

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس، عن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية على المشروع الذي قدمه بناء على توجيهات مجلس الوزراء بتوظيف طلبة مرحلة الثانوية الصف العاشر والحادي عشر خلال شهري يوليو وأغسطس في الجمعيات التعاونية وفق مجموعة من الضوابط بهدف استثمار أوقات فراغهم، وإكسابهم الثقة بالنفس وخبرات العمل والاحتكاك بفئات المجتمع.

وثمن دعم وزارة الشؤون من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وسرعة الاستجابة، وتسهيل عملية تطبيق هذا المشروع على الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن المشروع يستفيد منه نحو 10 آلاف طالب وطالبة، ويقتصر على المساهمين وأبنائهم وأحفادهم القاطنين في منطقة الجمعية التعاونية التي سيلتحق بها الطالب.

وذكر أنه سيتقاضى كل طالب مكافأة تتراوح بين 100 و 200 دينار حسب تقدير كل جمعية، وتصرف بعد تدقيق المراقب الإداري، وسيكون الدوام لمدة 4 ساعات مع استخدام نظام البصمة في الحضور والانصراف.

وأوضح الفارس، أنه في حالة كان عدد المتقدمين أكبر من استيعاب الجمعية، فستجرى قرعة تحت إشراف المراقب الإداري بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، كما سيتم توزيع المتقدمين على مجموعتي عمل، واحدة في يوليو والثانية في أغسطس.