

بداح العنزي



أوصت لجنة الفروانية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة خالد المطيري بالموافقة على طلب مكتب الشهيد تغيير تصميم النصب التذكاري في ضاحية مبارك العبدالله وتمديد مهلة التنفيذ.



وقال المطيري إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص وإنشاء مركز صحي «ثان» متكامل في منطقة عبدالله المبارك، كما أحالت كتاب صاحب العلاقة بشأن الموافقة على إنشاء شارع خدمات في منطقة صباح الناصر من جهة «الدائري السادس» إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وأضاف أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع مؤقت بمساحة 7500م2 لتركيب وحدات معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن منطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكانية وتخصيص مسار صرف صحي بعرض 5م الرابط مع الموقع المؤقت للوحدات، كما أحالت كتاب وزارة الأشغال العامة بشأن الممارسة رقم ق ص ط ش/ 3 أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة الفروانية إلى الجهاز التنفيذي للدراسة، وأبقت على جدول أعمالها سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية.



وبين أن اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن إنشاء مواقف سيارات عامة لمدرسة الوليد بن عبد الملك ومسجد عبدالله العدواني ضمن القطعة 6 بمنطقة الفردوس، وأبقت على جدول أعمالها السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبي حتى جواخير كبد.



وذكر أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة حدود مسجد لإقامة سور حول مسجد شيمة علي جبر.